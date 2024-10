Ça chauffe sur le duo Diomaye-Sonko…les législatives compromises

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) semble faire focus sur les élections législatives du 17 novembre 2024. Mais les patriotes ne savent peut-être pas, mais un danger guette le duo Ousmane Sonko-Bassirou Diomaye Faye. Le Président de la République et son premier ministre sont acculés de tous bords. Le front social est en ébullition et les complaintes viennent de partout. Une très mauvaise publicité à quelques jours d’une élection stratégique pour ce parti qui est à la quête d’une majorité.

Après six (6) mois à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont confrontés aux réalités du pouvoir. Les patriotes pensaient avoir la solution miracle à tous les problèmes. Mais ils sont loin de pouvoir satisfaire toutes les attentes des sénégalais. Chaque jour, avec son lot de problèmes et de complaintes. Faut dire que le régime peine à concrétiser ses promesses faites aux personnes qui ont cru au PROJET. Après l’état de grâce, c’est l’heure des contestations.

Ce mercredi, le Syndicat National des Travailleurs des postes et Télécommunication a observé un sit-in à la direction générale. Ces postiers ont tenu à alerter les autorités de la situation difficile qu’ils vivent au quotidien. Certains sont partis jusqu’à ne plus avoir de quoi se payer le ticket du transport pour aller au travail. Ce rassemblement a été suivi par une bonne partie des unions régionales. « Depuis plusieurs années, les salaires sont virés aux environs du 15 du mois et pire, pour ce mois d’octobre, les enfants des travailleurs de La Poste ne sont toujours pas inscrits à l’école à cause, non seulement du retard de salaires, mais de la non perception des avances de scolarité », ont fait savoir ces agents.

Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des doléances à soumettre au nouveau régime. Le Collectif des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-dentistes en Spécialisation du Sénégal (COMES) à décrété un mot d’ordre de 72 heures. Ils dénoncent le non-respect des engagements par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui selon eux, « n’a entrepris aucune action concrète pour répondre aux revendications, malgré les promesses faites». Un nouveau front pour le régime qui doit aussi faire face à la colère des étudiants et du Syndicat Autonome de l’Enseignement Supérieur (SAES).

Les étudiants réclament le paiement intégral de leur bourse. Pendant ce temps, le SAES regrette le non-respect des promesses de leur ministre de tutelle, à savoir l’achèvement des chantiers, l’ouverture tardive des campus sociaux qui compromet la reprise des enseignements. Les syndicalistes réclament le décret qui corrige une injustice quant au renversement de la pension de retraite au profit des enseignants-chercheurs et des chercheurs titulaires décédés, conformément au Code des pensions civiles et militaires. Le syndicat dénonce aussi l’inertie du gouvernement sur certaines questions, elle risque d’annihiler les nombreux efforts faits par la communauté universitaire.

Ajouté à la hausse des prix, le régime actuel fait face à une véritable crise sociale. Si Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne règlent pas ces questions, ils risquent d’avoir un gros problème lors des élections législatives. Si les 54% des sénégalais ont voté pour eux, c’est pour des solutions. Et non pour que le pays se retrouve en zone rouge. Le nouveau régime a un gros chantier devant lui. Celui de sortir le Sénégal de cette mauvaise situation. Ce qui ne se fera que s’il arrive à régler la situation sociale précaire du pays.

D’ailleurs, on comprend pourquoi Ousmane Sonko, en tant que leader de Pastef, a nuitamment repris le micro. Sur un message d’une dizaine de minutes, il a invité les sénégalais à voter pour Pastef. Ce pour leur donner une majorité à l’Assemblée nationale. Il n’a pas manqué de peindre le régime sortant sous ses habits les plus sombres. Mais son discours vide aura du mal à requinquer les sénégalais. Pastef ne peut pas gagner les législatives s’il ne calme pas la situation sociale du pays. Tous les compteurs sont au rouge.

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont face aux défis de l’heure. Le duo doit changer d’approche pour les législatives. Les discours politiciens ne peuvent pas remplir le ventre des sénégalais étranglés par la cherté de la vie. La vision Sénégal 2050 est bien bonne. Mais qu’est-ce que le régime fera d’ici cette date pour les sénégalais ?

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn