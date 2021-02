CESE : Idy reprend le travail ce mardi !

Idrissa Seck, dit Idy-Kirikou Seck, va présider la première session du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) qui démarre aujourd’hui pour prendre fin le 09 avril. Selon L’AS qui donne l’information, cette première session ordinaire de l’exercice 2021, sous la présidence d’Idrissa Seck, se déroulera exclusivement en visioconférence à cause de la pandémie de Covid19. Les deux thèmes retenus pour cette présente session sont: «l’Emploi et l’Émigration» et «les Inondations et l’Assainissement».