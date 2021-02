Aliou Sall cité dans l’affaire des armes blanches saisies à l’UCAD

Après la saisie d’armes blanches à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) par des agents du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD), des étudiants et partisans de Pastef ont nommé Aliou Sall dans cet affaire lors de leur point de presse.

Moustapha Sano, leur porte-parole du jour, de dire : « Nous ne sommes ni de loin ni près liés à cette affaire. Les patriotes sont des citoyens responsables et nous rejetons toute forme de violence ». Ces étudiants soutiennent que le soir de la visite d’Ousmane Sonko, le maire de Guediawaye M. Aliou Sall s’est rendu, lui aussi, à l’Ucad. Ce dernier se serait adressé aux étudiants affiliés à l’Apr en leur demandant d’agir.

Ceci serait, selon eux, la cause des évènements notés à l’université. Les étudiants partisans du Pastef, précisent qu’ils comptent mener la résistance jusqu’au bout. Aussi, ils ont appelé à la libération de leurs camarades emprisonnés. « Nous voulons que nos camarades soient libérés le plus tôt possible car ils ont été arrêtés injustement », insistent-ils.