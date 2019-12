Mamour Cissé, homme d’affaire et patron du Psd/ Jant bi invité à 7tv, n’a pas mis de gant pour accuser les fonctionnaires des des finances et des impôts d’être devenus des milliardaires sur le dos des contribuables : « Il faut que le pays dénonce l’accaparement de la richesse nationale par les castes des inspecteurs de finances et d’impôts et les fonctionnaires devenus milliardaires, tandis que les hommes et femmes d’affaires peinent à mobiliser 500 millions et que les autres sénégalais se trouvent dans la dèche. Cette situation, dont on ne parle pas, est l’une des plus grandes injustices au Sénégal », a-t-il confié sur le plateau de 7tv