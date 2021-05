Cet Africain a 16 femmes, 151 enfants et est très performant au lit

Le père le plus fertile du monde, qui a 16 femmes et 151 enfants, dit qu’il a des relations sexuelles avec QUATRE des femmes chaque nuit

Un papa de 151 enfants de 16 épouses dit qu’il dort avec quatre d’entre eux chaque nuit alors qu’il essaie d’avoir plus d’enfants.

Misheck Nyandoro, du Zimbabwe, dit qu’il doit continuer à épouser des femmes plus jeunes parce que les plus âgées se sont plaintes d’avoir trop souvent des relations sexuelles.

Misheck Nyandoro photographié avec certaines de ses épouses et enfants

L’homme de 66 ans n’a pas l’intention de ralentir et a maintenant révélé qu’il se préparait à épouser sa 17e femme.

Nyandoro dit qu’il a conçu un programme qui lui permet de «satisfaire» au moins quatre de ses épouses par nuit, selon le média zimbabwéen Le Herald rapporte.

«Je vais dans les chambres que j’ai sur mon emploi du temps. Je fais ensuite plaisir à ma femme et je passe dans la pièce voisine », dit-il.

« C’est mon travail. Je n’ai pas d’autre travail. Je modifie mon comportement dans la chambre en fonction de l’âge de chacune de mes femmes. Je n’agis pas de la même manière avec les jeunes qu’avec les plus âgés.

Il s’est également plaint que ses épouses plus âgées disaient: «Elles ne sont pas toujours intéressées à avoir des relations sexuelles.»

Nyandoro dit que toutes ses épouses sont extrêmement heureuses de leur vie, mais à l’avenir, il envisage d’épouser des femmes plus jeunes en raison de leur libido plus élevée.

Il espère que son 17e mariage sera l’un des nombreux à venir car il prévoit d’avoir «jusqu’à 100 femmes et peut-être même 1 000 enfants».

L’homme de 66 ans dit qu’il n’a pas l’intention de ralentirNyandoro dit qu’il planifie un 17e mariage

L’ancien combattant à la retraite dit qu’il «ne travaille pas» car son travail à plein temps «satisfait ses femmes».

«Ce que je fais ici, c’est terminer mon projet. Un projet de polygamie que j’ai lancé en 1983 et que je n’ai pas l’intention d’arrêter jusqu’à ce que la mort m’emporte », a-t-il déclaré.

«Je prépare actuellement mon 17e mariage avec la cérémonie qui devrait avoir lieu cet hiver.»

Il affirme qu’il ne ressent pas le fardeau d’avoir plus de 150 enfants et explique qu’il a en fait bénéficié de sa famille géante.

Les enfants lui donnent régulièrement des cadeaux et de l’argent, tandis que ses femmes cuisinent, nettoient et répondent à tous ses désirs, dit-il.

«Mes enfants me gâtent. Je reçois constamment des cadeaux et de l’argent de leur part et de mes beaux-fils », a-t-il déclaré.

«Chacune de mes femmes cuisine pour moi tous les jours, mais la règle est que je ne mange que de la nourriture délicieuse, tout ce que je pense être inférieur à la norme est jeté»

«Ils connaissent les règles. Ils ont promis de ne pas se fâcher lorsque je leur renvoie leur nourriture. Tout ce qui est renvoyé doit être une leçon qui les aide à s’améliorer. »