Italie : l’infirmière se trompe et injecte 6 doses du vaccin Pfizer à une patiente

À Massa, en Toscane, une infirmière s’est trompée au moment d’injecter le vaccin Pfizer à une stagiaire, de 23 ans, en psychologique clinique. La jeune femme a reçu le flacon entier, soit six doses. Pour l’instant, personne ne s’explique cette erreur de l’infirmière et la patiente est depuis sortie de l’hôpital.

Dimanche, une jeune italienne de 23 ans stagiaire en psychologie clinique et donc considérée comme prioritaire pour être vaccinée puisque membre du personnel de santé, a reçu six doses du vaccin Pfizer, soit la totalité du flacon. Les faits ont eu lieu à l’hôpital Noa situé à Massa, en Toscane. La jeune femme a immédiatement été placée en observation même si en bonne santé. Elle a été soumise à une thérapie fluidique et s’est vue administrer de la Tachipirina, le paracétamol qui abaisse la fièvre et réduit la douleur.

Une première dans le monde

C’est le premier cas constaté en Italie et ce surdosage est également inédit dans le monde entier. Au moment d’expérimenter le vaccin Pfizer, afin de pouvoir anticiper les conséquences d’un surdosage, le maximum administré était de quatre doses et il n’y a donc pas d’antécédents cliniques concernant le cas de la jeune italienne.

L’hôpital qui avait tenu à la garder en observation pendant 24 heures l’a autorisée à rentrer chez elle et son état de santé ne suscite pour l’instant pas d’inquiétude. Selon certains spécialistes, les doses supplémentaires ne devraient pas présenter de danger pour la jeune stagiaire mais les effets secondaires risques d’être amplifiés, notamment les maux de tête ou encore la fièvre. Et concernant l’erreur de l’infirmière, on ne sait pas encore comment elle a pu injecter un flacon entier au lieu d’une seule dose… Affaire à suivre.