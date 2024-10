Cet allié de Sonko commet une grosse bourde politique…il va finir comme Idy

Quelle mouche à piquer Déthié Fall ? Jadis parmi la liste des jeunes politiciens les plus prometteurs, il a commis ce qui est considéré comme une grosse erreur politique. Sans surprise, il a décidé de soutenir le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Mais le soutien de Ousmane Sonko vient d’hypothéquer son avenir politique. Le leader du parti républicain pour le progrès (PRP) risque de finir comme son ancien mentor, Idrissa Seck, qui porte toujours l’étiquette d’un «traître».

Le Sénégal est pauvre de son élite politique ! Des hommes et femmes ont érigé la transhumance comme règle. Avec le Pastef, tout le monde pensait que ces pratiques allaient disparaître. Mais il aura fallu quelques mois pour que ce parti soit le nouveau refuge de tous les transhumants. Le dernier à avoir rejoint la tanière des polémistes de Pastef est Déthié Fall. Le leader du PRP a tout bonnement tourné le dos à la coalition Samm Sa Kaddu où il occupait une très bonne place.

«Après avoir discuté avec Ousmane Sonko, j’ai décidé de me désister de la coalition Samm sa kaddu et de rejoindre Pastef. J’engage tout le parti, toute la coalition, tous les sympathisants. Cela peut être difficile pour certains, car des actes ont déjà été posés, mais je leur demande de faire une translation vers les comités électoraux mis en place par Pastef», a-t-il dit. Dans ses explications, Déthié dit s’être senti gêné de se positionner en tant qu’ opposant et de critiquer Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, avec lesquels il avait combattu le régime précédent pendant trois années. Il a souligné qu’il n’y avait aucun problème personnel entre eux.

Selon Déthié Fall, sa démission de la coalition Sama Sa Kaddu était inévitable, car il ne se sentait pas pleinement engagé dans la coalition de Barth et Cie. Des explications loin de justifier une décision aussi inélégante. On ne prend pas le train en marche. Pour rester constant avec ses principes, il devait prendre le train au départ. Le leader du PRP n’aurait jamais dû quitter Ousmane Sonko pour faire partie de la coalition Samm Sa Kaddu. Voilà la première trahison de ce membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Comme si de rien n’était, il a ensuite tourné le dos aux personnes qui l’ont investi à la cinquième place pour les élections législatives du 17 novembre 2024.

Tout comme Idrissa Seck, Déthié Fall a tourné le dos à des camarades de lutte. Le leader du PRP vient de confirmer qu’il a tourné le dos à Ousmane Sonko uniquement par frustration. Déthié rate l’occasion d’évaluer son poids électoral. Il ne pèse pas très lourd sur la balance politique. L’ancien candidat à la présidentielle n’a jamais pu s’affirmer. Il a toujours été sous l’ombre de Ousmane Sonko. En choisissant d’aller avec la coalition Samm Sa Kaddu, il avait une très belle occasion de s’affirmer.

Abandonner ses alliés en pleine lutte est perçu par beaucoup de sénégalais comme un acte de trahison, surtout après avoir formé une coalition et avoir été investi à une position importante. Cela soulève des questions sur l’intégrité et la loyauté des leaders politiques. Sonko a encore péché un nouvel allié polémique. Après Mame Diarra Fam, c’est autour de Déthié Fall d’être rejeté par des membres du parti Pastef. Faut dire que les hommes du premier ministre n’ont plus confiance en Déthié après son petit escapade avec Barthélémy Dias et Cie.

Déthié Fall est le seul qui ne savait pas qu’il allait quitter la coalition Samm Sa Kaddu. En n’ayant pas respecté ses engagements, il vient de mettre fin à sa carrière politique. Le leader du PRP restera un éternel suiveur. À l’image de Idrissa Seck, il sera toujours vu par les patriotes et ses adversaires comme un «traître». Cette étiquette n’a jamais réussi aux leaders politiques qui l’ont porté. Le patron du parti Rewmi en est un véritable exemple vivant. Depuis qu’il a rejoint Macky Sall, il ne brille plus !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn