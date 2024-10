Ousmane Sonko attaque…l’opposition le réduit à sa simple expression

Le Président Bassirou Diomaye Faye a bien choisi son premier ministre. Coincé dans la gestion de la cité, il peut compter sur Ousmane Sonko pour gérer le volet politique. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) tire sur tout ce qui bouge. Mais l’actuel chef du gouvernement risque de se heurter à un mur. L’opposition est en ordre de bataille. Et cette fois-ci, elle a mûri une stratégie qui va faire très mal au régime s’il n’y prend pas garde !

Ousmane Sonko ne rate pas l’opposition. À chaque fois que le leader de Pastef prend la parole, c’est pour lancer de grosses pierres dans le jardin de ses adversaires. Lors du giga meeting de Pastef, à Dakar Arena, il avait chargé l’ancien Premier ministre, sans le nommer. Il l’accuse d’avoir manipulé les chiffres lors de son mandat. Après que ce dernier ait répondu, le Patriote en chef l’a défié dans un débat télévisé. Mais cette fois-ci, Amadou Ba a changé ses tactiques.

Le patron de l’opposition ne se laisse plus faire. Face à la presse, il a démenti toutes les accusations du leader de Pastef. « Je n’ai jamais falsifié de statistiques budgétaires. Et je nourris un doute profond sur la véracité de ces allégations », a-t-il ajouté. Selon lui, les faits qui lui sont reprochés sont prétendument couverts par un rapport d’audit portant sur la période 2017-2023. Il avait aussi exprimé sa détermination à faire face au régime. « Mais je tiens à être clair, rien ne m’empêchera, à part le bon Dieu, d’aller à la rencontre des Sénégalais pour défendre ma vision et mon engagement pour le pays », avait-il promis.

Mieux, Amadou Ba est prêt à relever le défi de Ousmane Sonko. Il n’est pas le seul opposant à mener la riposte contre les attaques du leader de Pastef. Bougane Guèye Dany fait partie des rebelles contre le régime en place. D’ailleurs, ce sont ses positions qui l’ont conduit à la prison de Tamba. Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp est devenu le véritable problème de Pastef. De par ses discours et ses attaques, il est devenu le sosie politique de l’actuel premier ministre. Et Bougane peut compter sur son nouveau compagnon de guerre, Barthélémy Dias.

Le maire de Dakar a revêtu ses habits d’opposant radical. Depuis l’arrestation de Bougane Guèye Dany, il tire à boulet rouge sur le parti au pouvoir. On l’a même vu insulté des jeunes qui scandaient le nom de «Ousmane Sonko». Entre Dias-fils et le Patriote en chef, c’est une histoire de vengeance. Traité de Juda par Sonko, Barth veut tout faire pour démontrer qu’il reste maître à Dakar. En attendant le 17 novembre, il bombarde celui qu’il appelait fièrement son ami. Lors d’un face à face avec la presse, il s’était directement adressé à Sonko en faisant allusion au sigle MIMI (Menteur, Incompétent, Manipulateur et Incapable). Ce en listant les «incohérences et manquements» de l’actuel régime.

Le dernier bloc à faire barrage au régime actuel, c’est l’intercoalition Takku-Wallu. Macky Sall et Karim Wade ont fait front commun face à leur adversaire commun. Opposant virtuel, l’ancien président tente tant bien que mal de faire face au régime. Tout comme Amadou Ba, il s’est porté en faux par rapport aux déclarations du Premier ministre qui l’accusait d’avoir falsifié les finances du pays. Mieux, le prédécesseur de Diomaye prend part à toutes les réunions de son parti…depuis WhatsApp.

Cette unité de l’opposition fera très très mal à Ousmane Sonko. L’opposition a compris qu’il fallait unir leur force pour avoir la majorité. D’ailleurs, Amadou Ba a montré l’exemple. La coalition Jam Ak Jariñ a annoncé le retrait de sa liste pour le département de Dakar, au profit des coalitions Samm Sa Kaddu de Barthélémy Dias et Takku Wallu de Macky Sall et Karim Wade. Une puissante armée face à un Pastef qui cherche le bon angle pour placer «Borom Ndakaru» dans la course.

Ousmane Sonko va avoir sa bataille. L’ancien opposant bagarreur va livrer un nouveau combat. Cette fois-ci, ces adversaires n’ont plus ce complexe d’antan. L’opposition à le même objectif : empêcher à Pastef d’avoir une majorité. Une mission que la bande à Amadou Ba compte réussir. Reste à savoir si le parti au pouvoir peut rééditer le coup de la présidentielle…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn