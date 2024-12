Un avocat dérape et attaque Sonko…les patriotes lui tombent dessus

Pour les patriotes, Ousmane Sonko représente ce qu’ils ont de plus cher. Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne laissent personne lui marcher dessus. Et l’un des avocats de l’actuel premier ministre l’aura appris à ses dépens. Dans une récente déclaration, cette robe noire a émis des critiques sur les tenants du pouvoir. Un «sacrilège» que les pastèfiens ne pardonnent pas. Ils ont bien remis le «petit blanc» à sa place. Un signal pour tout allié tentant de se révolter contre le PROS (Président Ousmane Sonko).

Un avocat de Ousmane Sonko fait parler de lui. Ce défenseur du patriotes en chef a, à travers un post sur X, adressé une critique sévère des cérémonies de commémoration du massacre de Thiaroye. Juan Branco, c’est de lui qu’il s’agit, dénonce la connivence persistante avec les représentants français, symboles d’une Françafrique qu’il accuse de renaître sous des formes paternalistes. Entre trahison des idéaux souverainistes et capitulation devant l’héritage colonial, il soulève des interrogations profondes sur la mémoire, la souveraineté et la dignité nationale au Sénégal.

Cette sortie de Branco intervient au moment où il rencontre certaines difficultés en France. La robe noire a été suspendue de ses fonctions pour neuf mois par le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris. La sanction découle de la publication, sur les réseaux sociaux, d’extraits d’une procédure pénale en cours impliquant Nissia B, une actrice qui l’accuse de viol. Selon beaucoup de médias français, quatre femmes ont aussi témoigné dans « Libération » des viols et agressions sexuelles dont elles auraient été victimes de Branco entre 2017 et 2021. Ajouté à son opposition farouche à la politique de Macron, il a de quoi se radicaliser.

Mais il n’a pas choisi la bonne manière pour protéger le «PROJET». Émettre des critiques sur la gestion de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko n’était pas intelligent de sa part. Après avoir côtoyé dpuis des années les patriotes, la robe noire n’est pas sans savoir qu’ils sont allergiques aux critiques. Surtout quand ça touche directement le PROS. Même s’il y’a une part de vérité dans le discours de l’avocat, il s’est attaqué à la mauvaise cible et il ne dira pas le contraire. Ces publications sur les réseaux sociaux sont infestées de commentaires négatifs.

En un laps de temps, les partisans de Ousmane Sonko ont oublié tout ce que Branco a fait pour leur fameux «PROJET». Ils ne l’ont pas raté pour ce qui est considéré comme immixtion dans la gestion d’un État souverain. Les galères dans la pirogue, l’interpellation en Mauritanie et le transfert à Dakar, puis l’inculpation et le court séjour en prison…tout celà a été jeté à la poubelle par les «fanatiques» du régime en place. Ils ont réduit leur avocat favori à sa plus simple expression.

«Juan Branco faites très attention et n’allez pas trop en besogne comme ceux qui l’ont fait avant vous avec ce régime. Ils font leurs petits pas sans tambours ni trompettes et chaque fois des gens essaient de s’offusquer ou de les discréditer selon les actions menées et à la fin c’est le régime qui finit gagnant de la chose.

Vous faites un constat d’accord mais de par vos écrits et votre vidéo de 7mn que j’ai visionné c’était comme si d’après vous, le régime de sonko a trahi le peuple sénégalais alors qu’il en est rien de tout cela. Le système est encore en vie dans certains démembrements nous le savons mais croyez moi c’est plus pour longtemps», a commenté un patriote sur Facebook.

Face à cette tollé, Juan Branco a fait un second post pour repréciser sa pensée. Mais c’est sans succès. Le PASTEF n’aime pas qu’on s’oppose à Ousmane Sonko. Mais les patriotes devraient desserrer l’étau. Ils ont encore besoin de l’homme. Il est à la tête de certaines actions entreprises en justice contre Macky Sall. Alors il ne serait pas intelligent de le perdre. Surtout avec le dossier qu’il avait préparé sur les victimes des manifestations de mars 2021 à juin 2023.

Les patriotes se suffisent de leur personne. Ils pensent qu’ils sont capables de soulever des montagnes à eux seuls. Mais ce que le PASTEF oublié, c’est qu’il a des alliés qui les accompagnent. En dehors des compagnons de fortune, il y’a aussi le peuple sénégalais qui portent Sonko. Le jour où ils perdront cette sympathie des sénégalais et des alliés, ce sera fini de leur belle aventure. Alors, que les fanatiques descendent de leur nuage. Ils sont loin d’être le centre du monde !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn