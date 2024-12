Ousmane Sonko, seul maître au pouvoir…Et son seul opposant

Ousmane Sonko est un stratège politique. Et à ce talent, il faut y associer la machine politiquer que représente cet homme dans l’échiquier politique nationale. Quand vous enlevez Sonko, il ne vous reste plus rien. Quand on prend l’arène politique, on compte par le parti au pouvoir de Sonko puis on arrive directement aux opposants politiques qui font le poids. Et il n’y en a pas. Sonko n’a aucune opposition solide devant lui. Au parlement, il aura devant lui, un seul groupe parlementaire qui ne peut même pas défendre son poste de vice-président. Et sur le terrain politique, Ousmane Sonko vient de prouver qu’il a un seul opposant à son pouvoir…Et c’est lui-même.

Partout où Sonko évolue politiquement, des oppositions essaient de se former pour apporter la réplique au parti au pouvoir. Des gestes politiques qui ne semblent pas émouvoir le premier ministre actuel du gouvernement et leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique été la Fraternité (PASTEF) qui est pouvoir depuis la présidentielle du 24 mars 2024. Ousmane Sonko, leader charismatique du PASTEF, semble être le seul sur l’échiquier politique. Où sont les opposants ? Où est le chef de l’opposition ? Et l’ancien président Macky Sall qui a porté un petit coup de résistance lors des législatives ?

Ousmane Sonko le leader du Pastef n’a pas à s’inquiéter des derniers soubresauts de l’opposition à l’Assemblée nationale. La coalition Takku Wallu dirigée par l’ancien président Macky Sall avait porté plainte contre le groupe parlementaire majoritaire dirigé par le PASTEF devant le conseil constitutionnel. Mais ledit conseil a ténu à leur faire cette précision de taille sur ces attributions, ses limites et ses zones de compétence. L’opposition ne sait plus à quels saints se vouer et se plaint partout.

L’article 92 de la Constitution dispose que « le Conseil constitutionnel est juge de la régularité des élections nationales (…) et en proclame les résultats ». Il en résulte que les attributions du Conseil en matière électorale prennent fin au moment de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, marquant ainsi la clôture du processus électoral. L’élection du bureau de l’Assemblée nationale, qui relève de l’organisation interne de cette institution, n’est pas considérée comme faisant partie du processus électoral national. En outre, le Conseil constitutionnel ne peut retenir sa compétence sur un acte administratif que si celui-ci a une incidence directe sur la régularité d’une élection nationale.

Donc le conseil s’est déclaré incompétent pour juger la requête de l’opposition. L’opposition ne sait même pas quelle est l’institution compétente pour juger sa requête. C’est dire comment l’opposition est déroutée et quasi inexistante. Takku Wallu, c’est la coalition à l’assemblée dont le patron est Macky Sall et le président du groupe parlementaire est la grande Aïssata Tall Sall, l’ancienne ministre des Affaires Etrangères du précédent régime. Et même avec ces ténors, la coalition ne fait pas le poids devant Sonko.

Macky Sall n’est plus au Sénégal devant le 02 avril 2024 malgré une campagne pour les Législatives très active. L’ancien président a fait campagne au téléphone et jusqu’aujourd’hui, l’ancien président n’a pas remis les pieds au Sénégal. On dirait qu’il fuit le Sénégal sous Sonko, de peur de subir des « représailles ». Et Macky Sall n’est pas le seul opposant à faire profil bas. Celui qui est considéré comme le chef de l’opposition, lui aussi adopte une stratégie du silence face à Sonko.

Amadou Ba, sorti second à la présidentielle de mars 2024, est le chef de l’opposition au Sénégal. Il au aussi député à l’Assemblée nationale. Mais il semble lui aussi adopter une autre stratégie. Son opposition pourrait être prise pour une contribution à la politique de Sonko. Selon son entourage, l’ancien premier ministre et actuel chef de l’opposition sénégalaise ne souhaiterait pas « gêner » le pouvoir qui vient d’être plébiscité par les Sénégalais avec les Législatives. Et après Amadou Ba, l’opposition pouvait compter sur Barthélémy Dias…Mais ce dernier a été éliminé politiquement par Ousmane Sonko

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn