Barth s’impose comme l’opposant radical…la Police et les Patriotes pris de court

Si le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) pensait en avoir fini avec l’opposition, il se trompe. Ousmane Sonko et ses camarades sont en train de façonner un nouveau leader d’une opposition radicale. Contrairement à l’autre opposition dirigée par Amadou Ba, celle-ci est plus jeune. Et elle est prête à faire face aux nouveaux tenants du pouvoir. Barthélémy Dias dirige cette frange. Le maire de Dakar déclaré démissionnaire a posé les premiers actes…de sa résistance. Voilà l’un des leaders qui va poser des problèmes au régime.

Barthélémy Dias, voila un nom qui résonne depuis quelques jours. Le désormais ex maire de Dakar symbolise une nouvelle opposition face à Ousmane Sonko. Depuis qu’il a été éjecté de la municipalité de la capitale sénégalaise, il est en train de s’imposer dans l’espace médiatique. Et faut dire que la Police nationale lui facilite les choses. Après sa révocation, Barth a été empêché par les forces de l’ordre de tenir sa conférence de presse. Des policiers ont fait irruption à l’intérieur de la mairie de Dakar. Des images qui ont fait le tour de la toile.

Beaucoup continuent de dénoncer ce blocus de la Police. Un nouvel acte a été posé par les policiers. Ils ont de nouveau pris d’assaut l’hôtel de ville. Un impressionnant dispositif policier a fait barrage à Dias-fils, mercredi dernier. Dakar était sur le point de renouer avec les violences. De nombreux militants du maire déchu étaient venus lui apporter leur soutien. Finalement, la tête de liste de la coalition Samm Sa Kaddu ira faire son shopping dans un supermarché Auchan qui fait face à la mairie. Mieux, Barth ne prendra pas la parole. Il ne tentera même pas d’entrer dans l’édifice. Avec son cortège, il s’est tapé une petite virée dans la capitale avant de rentrer chez lui.

Barthélémy Dias, accompagné de leader comme Bougane Guèye Dany, fera ainsi faux bond aux forces de défense et de sécurité. Et c’était cela sa stratégie. Dias-fils a voulu confondre la Police après un communiqué polémique. « Aujourd’hui, j’ai voulu apporter un démenti clair et incontestable à l’opinion nationale et internationale concernant la nature des hommes qui dirigent ce pays. Ils manipulent l’opinion publique à travers des communiqués mensongers, cherchant à divertir les Sénégalais et les Sénégalaises, les Dakaroises et les Dakarois. Mais à quelle police peut-on vraiment se fier ? », a écrit Barthélémy Dias sur Facebook. Avant d’appeler ses militants à être unis et mobilisés.

Ce mercredi, Barthélémy Dias a finement joué avec ses adversaires. Contrairement à l’ancien chef de l’opposition radicale, Barth ne fonce pas tête baissée. Il joue la carte de l’intelligence. «Je ne voudrais pas qu’ils vous blessent», disait-il aux journalistes lors de l’entrée musclée de la Police. En entrant dans le supermarché Auchan, il a déjoué le piège des personnes qui attendaient son interpellation pour trouble à l’ordre public, outrage à agent…ou un autre délit qui lui aurait coûté un séjour carcéral. Une gifle pour de nombreux partisans de Sonko.

Beaucoup de patriotes voyaient déjà Barthélémy Dias en prison. Mais leur rêve n’est pas encore prêt de se réaliser. Dias-fils utilise ses neurones et non ses muscles. Cela ne veut pas dire qu’il a abdiqué. Face à la presse ce jeudi soir, il a exprimé une ferme détermination à ne pas céder face aux tentatives de l’écarter de la mairie de Dakar. «Le jour où ils prendront la mairie de Dakar, ce sera le jour où la résistance débutera», a-t-il déclaré. La nouvelle opposition tient ainsi son résistant.

Barthélémy Dias risque d’être un problème pour Sonko et les patriotes. Dias-fils est un socialiste. Il est dans la politique depuis plus longtemps que le patriote en chef. Il s’y connaît dans les combats politiques. Et il n’est pas de ses opposants à donner l’autre joue quand il reçoit une gifle. Alors si le nouveau régime veut l’effacer, il va devoir se «salir les mains». D’ailleurs, Barth le leur a dit ce jeudi. Le véritable combat de Pastef commence ainsi. Ce parti devra marquer la rupture sans pour autant devenir une machine à écraser les opposants.

C’est parti pour un nouveau round dans le combat Sonko-Barth. Les anciens amis ne se feront pas de cadeau. Ils sont deux (2) leaders qui ont le même tempérament. Et chacun veut montrer qu’il est le maître du jeu. Mais pour gagner cette guerre, ils devront être très intelligents. Comme l’a rappelé Xibaaru dans ses précédentes éditions, un seul d’entre eux va survivre. Que Sonko et Barthélémy évitent juste de rejouer les douloureux événements de mars 2021 à juin 2023.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn