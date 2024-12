Voici ce qui a perdu Macky Sall…il est victime de son

Macky Sall continue de voir son parti l’Alliance Pour la République (APR) dépérir chaque jour. Depuis son départ du Sénégal, son parti, naguère plus grand parti du pays, invaincu pendant 12 années consécutives, enregistre des départs qui risquent de faire de son fondateur, la risée politique dans le renouvellement politique imposé par le nouveau parti au pouvoir. Mais Macky Sall est le seul responsable de tout ce qui arrive à son parti. Gourmand, orgueilleux, cupide et insatiable, Macky Sall qui a voulu gérer seul son parti et son leadership, a écrasé toute personne s’approchant de son trône. Malheureusement, il s’est trompé de cible en visant mal un adversaire. Il a fait exploser l’APR.

Le 02 avril 2024 marque le départ du pays de Macky Sall. On pourrait situer la décadence de l’Alliance pour la République (APR) à cette même période. Mais la chute de l’APR a commencé bien avant cette période. Tout a commencé à vaciller à l’APR lorsque Macky Sall, encore puissant président de la république, s’amusait à piétiner son candidat à la présidentielle. Macky Sall se plaisait à créer un climat délétère autour de son candidat, le premier ministre qui était pris à partie par de simples DG et ministres. Macky Sall a humilié son candidat car il espérait bénéficier d’une prolongation de son mandat…Mais malheureusement pour lui. Il était contraint de quitter le pouvoir.

La suite on la connaît. Forcé par le conseil Constitutionnel à rendre le tablier le 02 avril 2024, Macky Sall va quitter le pouvoir en voyant son candidat se faire battre à plate couture par ses ennemis d’hier. Et ce n’est pas tout. Il va assister en même temps aux départs massifs des responsables de son parti qui considéraient Macky Sall comme le lion qui dévore ses petits par simple désir de puissance. Honteux, Macky Sall a quitté le Sénégal pour le Maroc, pour se mettre à l’abri. Et depuis son oasis marocaine, il assiste à l’humiliation des siens par le nouveau pouvoir. Et aussi à la fin de son parti qui perd tous ses responsables.

Du nord au Sud, d’Est en Ouest, l’Alliance Pour la République (APR) de Macky subit des pertes énormes. Les plus hauts responsables de ce parti abandonnent le navire qui n’a plus de capitaine. Le capitaine a quitté le navire en détresse bien avant son équipage. Plusieurs responsables du Fouta ont délaissé le navire. Le responsable de Ndioum, Cheikh Oumar Anne a quitté l’APR et a gagné la zone avec une autre coalition aux Législatives. Dans le nord, seul le griot Farba Ngom garde un tout petit territoire pour Macky Sall. Mais le Fouta, ancien titre foncier politique de Macky Sall n’est pas le seul à subir la saignée.

L’ex-maire de la capitale des Layène (Yoff), et ancien puissant ministre de la Santé sous Macky Sall est sur la liste de départs de responsables enregistrés par l’Apr depuis que l’ancien président a quitté le pouvoir. « Entre moi et l’Apr (l’Alliance pour la République), c’est du passé », a déclaré, hier vendredi 20 décembre 2024, Abdoulaye Diouf Sarr. L’ancien ministre de la Santé lançait, ce matin à Yoff, son think tank dénommé ‘’Idées’’. Déjà très faible à Dakar, l’APR perd le dernier mohican qui lui restait dans la capitale. Macky Sall aura du mal à récupérer son parti. Il a tout perdu par cupidité.

C’est la gourmandise et la méchanceté qui vont finalement avoir raison de Macky. Il a opprimé tous ses numéros qui prétendaient partager le leadership de l’APR avec lui. Macky Sall les humiliait et les chassait comme des malpropres. Feu Alioune Badara Cissé (ABC) a subi les foudres de Macky Sall. Amadou Ba, l’ancien premier ministre et actuel chef de l’opposition a bavé dans son rôle éphémère de numéro 2 de l’APR. Et tous ceux qui se distinguaient par un charisme au sein de ce parti, étaient automatiquement écartés du cercle restreint du patron.

Aujourd’hui, Macky n’échappera pas au funeste destin de son parti qui s’écroule et s’accroche aux vestiges d’une coalition Benno Bokk Yaakaar elle-même en état de mort cérébrale. Macky Sall a été sans pitié avec les hommes et les femmes qui ont forgé le parti qu’il a construit. Les Aminata Touré, Moustapha Cissé Lô, Awa Gueye, n’ont rien vu venir de la part de Macky Sall. Ils ont été humiliés par celui qui voulait rester tout puissant patron de l’APR.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn