Cet homme cache 1 kg d’or dans ses…fe.sses pour prendre l’avion

Des policiers ont saisi 1 kg d’or qui était caché dans les fesses d’un homme alors qu’il tentait de le faire passer en contrebande dans un avion dans le cadre d’un complot mafieux organisé de contrebande d’or.

Mohammed Khaja Mohiuddin aurait fourré le lingot d’or dans son rectum après avoir accepté de participer au stratagème parce qu’il était fauché et avait besoin d’argent pour les billets d’avion. L’homme de 38 ans aurait caché les capsules d’or dans ses fesses aux Émirats arabes unis et prévoyait de les sortir plus tard dans une salle de toilettes en Inde…

La police a enquêté en profondeur sur les plans criminels avec le groupe de travail du commissaire et a également arrêté Rayees Ahmed Sayeed Hussain, 48 ans, Sarim Hussain, 29 ans et Fouzan, 38 ans, soupçonnés d’être impliqués dans le complot visant à transporter de l’or à Mumbai pour la mafia.

Les agents ont posé pour une photo avec Mohiuddin agenouillé sur le sol devant eux. Ils ont également publié une image du kilogramme d’or saisi.

Un douanier d’Hyderabad a expliqué : « Les agents recherchent des personnes qui ont tenté à plusieurs reprises de trouver un emploi et qui souhaitent désespérément retourner en Inde. Parce qu’ils (ne trouvent pas) d’emploi, ils n’ont pas d’argent pour acheter des billets d’avion. Les agents connectent ces personnes à des syndicats de contrebande d’or et pompent l’or sous différentes formes à travers eux. »

Un responsable de la police a ajouté: « Les porteurs d’or, comme on les appelle, sont issus de familles économiquement arriérées et acheter un billet d’avion et faire face à d’autres dépenses est un défi pour eux. Les hommes et les femmes acceptent volontiers d’être impliqués dans la contrebande. »

