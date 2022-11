Attention ! Se retenir d’éternuer est un danger pour la santé

Bloquer un éternuement en fermant nez et bouche peut être dangereux pour la santé, comme le rapporte une étude britannique.

Un coup de froid, un amas de poussière ou du poivre qui entre par le nez ou une méchante allergie et ATCHOUM ! Eternuer est un acte réflexe. Les causes sont nombreuses et variées. Lorsque vous éternuez, votre corps expulse de l’air. Ce dernier sort du corps violemment, sa vitesse peut aller jusqu’à 150 km/h. Vous envoyez à l’extérieur du corps, le mucus, les germes et les substances irritantes qui se trouvent dans le nez. C’est pourquoi il est déconseillé de se retenir d’éternuer.

« Pour des raisons de bienséance, on retient parfois un éternuement. Cependant, dans de rares occasions, cela peut entraîner des complications potentiellement graves », explique le docteur Sudip Das, médecin à l’hôpital universitaire de Leicester au Royaume-Uni, dans une étude publiée en 2018 dans la revue médicale BMJ Case Reports.

Selon les observations des experts britanniques qui se sont pencher sur la question, bloquer un éternuement pourrait provoquer des dommages sur le corps tels qu’un déchirement au niveau de la gorge, endommager les tympans, voire même, causer une rupture d’anévrisme.

S’il est répandu de se bloquer le nez et de fermer sa bouche pour éviter d’éternuer, cette pratique est à bannir, comme l’expliquent les médecins, s’appuyant sur le cas d’un patient anglais de 34 ans admis aux urgences avec le cou gonflé et des douleurs. « Le patient a expliqué qu’il avait ressenti une sensation de craquement dans le cou après avoir tenté de bloquer un éternuement en se pinçant le nez et en fermant la bouche. C’est un geste dangereux qui doit être évité », ont noté les chercheurs.

Bloquer ses éternuements : les risques

Après un scanner, les médecins ont observé chez le patient que la pression de l’air créée lorsqu’il a réprimé son éternuement a provoqué une déchirure à l’arrière de sa gorge. L’homme, qui pouvait difficilement parler ou avaler, a été traité aux antibiotiques et nourri à l’aide d’une sonde, avant de pouvoir sortir de l’hôpital au bout d’une semaine.

« Le risque principal d’un éternuement est l’infection. Retenir son éternuement peut aussi avoir des conséquences sur l’orbite d’un patient et provoquer des œdèmes de l’œil, mais également provoquer des maux de tête violents, des saignements de nez et même des syndromes méningés… », souligne le Dr Jean-Michel Klein, vice-président du Syndicat national des médecins spécialisés en oto-rhino-laryngologie (Snorl) à Ouest-France.

Bloquer ses éternuements peut également entraîner les dommages suivants :

Déchirure de l’arrière de la gorge : le sinus piriforme, une zone de l’hypopharynx peut se déchirer à cause de la force de la pression de l’air.

Au niveau des yeux: cette pression peut faire éclater quelques capillaires, les vaisseaux sanguins qui se trouvent dans chaque œil.

Problèmes pulmonaires : vous risquez un pneumothorax, le poumon peut se décoller et s’affaisser dans le thorax, causant ainsi des troubles respiratoires.

Déchirure des vaisseaux sanguins du cerveau : à ce moment, la pression artérielle varie, et c’est en atteignant son maximum, qu’elle peut avoir des conséquences au niveau du crâne. Dans les cas les plus extrêmes, vous pouvez causer la rupture d’une veine dans votre cerveau.

Comment éternuer correctement ?

« Retenir un éternuement n’est pas forcément une bonne chose. Ce qu’il faut vraiment éviter c’est de bloquer l’air en se pinçant le nez et garder la bouche fermée. Les gens doivent garder à l’esprit qu’éternuer est un réflexe naturel et qu’il n’est pas mauvais pour le corps », indique le professeur à nos confrères. Rassurez-vous, il est rare que retenir un « atchoum » ait des conséquences aussi dramatiques.

Néanmoins, posez un mouchoir devant votre nez et votre bouche lorsque vous sentez que vous allez éternuer. Vous éviterez par la même occasion, de propager grippe, bronchiolite et rhume… On pense aussi à se laver les mains après avoir éternuer pour éviter la propagation des virus…

