Cette fille qui danse va mourir dans un instant…égorgée

Un nigérian égorge la fille qui est sa petit-amie pour avoir dansé avec d’autres hommes

La jalousie extrême dans un couple est l’une des causes fréquentes des crimes passionnels. Guidés par la peur de perdre son conjoint, certains hommes ou femmes commettent l’irréparable sans penser aux conséquences. Les réseaux sociaux nous ont appris que ces drames surviennent bien plus fréquemment qu’on ne peut le penser.

Un drame du genre encore plus ignoble que tous ceux qu’on a pu entendre raconter secoue la toile depuis quelques heures au Nigéria. Une jeune fille aux atouts non négligeables a payé son infidélité aux prix fort . La caméra d’un téléphone a immortalisé en vidéo une de ses sorties de débauche à l’insu de son copain qui verra très vite la séquence qui à son tour est devenue publique sur internet. Dans la vidéo, on voit évidemment la jeune fille twerker avec entrain pour le plus grand plaisir de deux autres hommes qui semblaient être ses cavaliers du jour.

Un écart insoutenable pour son copain qui n’a pas hésité à passer au pire dans l’heure d’après. Très remonté contre sa petite amie qui se retrouve f*sses à l’air sur les réseaux sociaux sans son consentement, le petit copain a commis l’impensable. Selon les rumeurs, il aurait froidement égorgé sa copine après une brève dispute faisant suite à l’infidélité de cette dernière.

Ce retournement de l’histoire n’a pas aussi échappé à Internet qui a très vite été envahi par la vidéo de l’après-drame. Sur la première, on voyait la jeune fille dans ses délires et dans la seconde, on la voit giser dans son sang. Le fait qu’elle porte les mêmes vêtements sur les deux vidéos prouve que le petit ami meurtrier n’a pas mis du temps pour agir au nom de l’amour. Une triste fin de vie pour une jeune fille qui avait encore la vie devant elle.