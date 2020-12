Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly : « Khalifa a trahi les sénégalais »

Dans une interview accordée à Igfm, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly est revenu sur le débat de la suppression de la ville de Dakar, le cas Khalifa Sall et les actes à polémiques posés par Mansour Faye.

Selon Bara Dolly, une manœuvre politicienne se cache derrière cette volonté de suppression de certaines villes. Le militant de Bokk Guiss Guiss pense qu’une fois actée, cette suppression aura de lourdes conséquences sur la gestion territoriale du pays.

Au cours de cet entretien, le parlementaire a fustigé l’attitude de Khalifa Sall et d’Idrissa Seck qui, selon lui, sont à l’origine de l’éclatement de la grande coalition de l’opposition. Il avoue être lui et son frère, les seuls à voter non contre la levée de l’immunité parlementaire de l’ancien maire de Dakar à l’Assemblée Nationale. « Jamais Khalifa Sall ne m’a appelé pour me remercier ou appeler le Président Pape Diop, alors qu’on l’a soutenu partout quand il était en prison », fustige t-il. Et donc, selon lui, Khaf a trahi les sénégalais. Sur la question de donner le nom d’une rue de Saint Louis à Macky Sall, le député pense que le beau-frère du Président fait pire que Karim Wade.

« Les actes posés par Mansour Faye chaque jour, sont teintés par l’arrogance et un mépris considérable à l’endroit des Sénégalais », déclare Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Qui rajoute : « L’idée de baptiser un édifice au nom de Macky Sall devait émaner d’une autre personne sauf Mansour Faye ».