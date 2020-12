Covid-19 : La Ziarra annuelle de Ngodiba reporté !

Suite à la tendance haussière des cas positifs de Covid-19 ces derniers jours.

Abordant la question liée à la pandémie de la Covid-19 ces dernières semaines en Conseil des ministres, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL avait rappelé au Gouvernement et aux populations, l’impératif de réduire au strict minimum, les déplacements, réunions et rassemblements en faisant toujours observer la distanciation physique, le respect strict des gestes barrières et du port obligatoire du masque.

Et enfin, suite au communiqué du ministre de l’Intérieur du 10 Décembre 2020, réinitialisant l’application des arrêtés N° 024066 et N° 024068 du 05 Octobre 2020, CHEIKH IBRAHIMA BA, Khalif de Feu CHEIKH ELHADJ BABOU BA et de BAYE NIASS dans le NDOUCOUMANE, après concertation avec le Khalif Général de MEDINA BAYE, CHEIKH MOUHAMADOUL MAHI IBRAHIMA NIASS, de l’Imam de la grande mosquée, CHEIKH AHMED TIDIANE CISSE(IMAMOU AKBAR), de l’ensemble de la famille de CHEIKH IBRAHIMA NIASS (rta), ainsi que des Moukhadams, vous informe du report de la 64ème édition de la Ziarra Générale de NGODIBA édition 2021, qui était prévue le Samedi 16 Janvier 2021 à NGODIBA(Kaffrine).

Le Khalif de NGODIBA invite tous les fidèles au respect des mesures de prévention et de restrictions mises en place par le gouvernement du Sénégal, à la solidarité, l’entraide, et à la prière pour vaincre ce fléau.

CHEIKH IBRAHIMA BA, Khalif de NGODIBA remercie les autorités administratives et locales de Kaffrine, ainsi que toutes les personnes qui se sont impliquées depuis toujours pour la ZIARRA, en engageant à ce jour des dépenses énormes.

Le Porte parole

Elhadj Souleymane BA