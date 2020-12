L’orientation budgétaire se poursuit…au Coud

Aujourd’hui, c’est le centre des œuvres universitaires de Dakar qui s’est réunit pour examiner son budget en présence de la personne morale, Maguette Sène, directeur général du Coud.

Ainsi, un atelier de 02 jours sur le débat d’orientation budgétaire, présidé par l’actuel directeur du Coud en présence du conseil d’administration, des conseillers techniques et chefs de service, va se tenir. Et les réflexions vont porter sur un budget participatif et inclusif visant à assainir les finances du Coud .