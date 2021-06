Cheikh Abdoul Ahad : La vertu en modèle de gestion

Cheikh Abdoul Ahad Mbacké était un homme de caractère, de rigueur avec beaucoup de conviction pour la religion musulmane dont il incarnait les vertus et les valeurs intrinsèques. Son charisme, mais surtout sa science abreuvée des préceptes de l’islam, et sa bonne foi à toute épreuve, son éloquence dans le propos toujours approprié et juste, et sa maitrise des thèmes qu’il exposait, lui ont permit de véhiculer de manière efficace et compréhensible la mission de Cheikh Ahmadou Bamba.