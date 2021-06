L’Alliance des Ecologistes du Sénégal célèbre la Journée de l’environnement

A l’instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre, ce samedi 05 juin 2021, la Journée mondiale de l’Environnement. Cette journée instituée depuis 1974 par les Nations Unies est une occasion pour la promotion de la sensibilisation et de l’action en faveur de l’environnement dans le monde.

2 .Au fil des ans, elle est devenue la plus grande plateforme mondiale de sensibilisation du public à l’environnement et est célébrée par des milliers de personnes dans le monde entier.

3 .Le thème de la Journée mondiale de l’environnement de cette année est ‘’la restauration des écosystèmes’’ : prévenir, stopper et inverser la dégradation des écosystèmes dans le monde entier.

4 .La Journée mondiale de l’environnement 2021 verra le lancement de la Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. C’est un cri de ralliement mondial pour guérir notre planète.

5 .Un écosystème est un ensemble d’êtres vivant au sein d’un milieu ou d’un environnement spécifique et interagissent entre eux au sein de ce milieu et avec ce dernier.

6 .La restauration des écosystèmes peut prendre de nombreuses formes : planter des arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires ou assainir les fleuves et les côtes…..etc.

7 .Nous avons dans le monde actuel une civilisation qui est basée sur l’extraction dans la nature des ressources qui sont renouvelables, ou non renouvelables.

8 .Dans nos pratiques de tous les jours, nous appauvrissons le patrimoine naturel. Quand nous voyons la détresse des populations, les problèmes environnementaux, les catastrophes et les crises imputables au climat, la dégradation des écosystèmes, on sent nettement qu’il y’a beaucoup de choses qui vont dans la mauvaise direction.

9 .Il urge, des lors, de comprendre que la dégradation des écosystèmes est la contrepartie des processus directement liés à nos modes de production et de consommation actuels. Il n’y a pas de croissance infinie dans un monde fini.

10 .Devant le défi, Il nous faut imaginer une autre façon de vivre, nous recentrer sur l’essentiel, inventer une rencontre féconde avec nous-mêmes, faire la paix et essayer de vivre en harmonie avec la nature et nous orienter vers des modes de production et de consommation durables.

Le Président