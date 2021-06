Matar Ba demande aux Lionnes du Handball de se qualifier pour la Coupe du monde

L’ambiance était au rendez-vous au Ministère des Sports, sis à la Zone B, ce vendredi. Les Lionnes du Handball étaient l’hôte de Matar Bâ. L’équipe qui doit participer à la coupe d’Afrique des nations dames seniors a reçu le drapeau des mains du ministre des Sports au rythme des tams-tams et de l’animation géré par le lutteur « Yawou Dial ».

Prenant la parole, le ministre Matar Bâ de dire : « J’ai l’honneur et le privilège de remettre au nom du chef de l’Etat, Macky Sall le drapeau en guise de viatique et d’encouragement dans le cadre de leur participation aux vingt quatrièmes éditions de la coupe d’Afrique des nations dames senior prévus prochainement à Yaoundé au Cameroun. En vous remettant le drapeau national, j’ai conscience que vous allez l’honorer, vous allez le hisser et le maintenir droit car il symbolise notre commun vouloir de vie commune », a-t-il déclaré.

Avant d’ajouter : « J’ai conscience aussi les lionnes ont le potentiel nécessaire pour bousculer la hiérarchie car durant les deux dernières éditions de 2016 et de 2018, ces dernières avaient réussi la prouesse d’être classée à la deuxième place, désignée vice-champion d’Afrique », dit-il. Avant de poursuivre, « en vérité les Lionnes constituent un groupe uni, stable formé de locale et de binational. Sinon vous demandez de jouer la partition qui est la vôtre et de vous qualifier à la prochaine coupe du monde prévu en Espagne à Valence en décembre 2020 », martèle Matar Bâ drapé dans son boubou blanc.

Le ministre de conclure en ces mots : « au nom du président de la république, Macky Sall, je souhaite bonne chance à l’équipe des Lionnes de handball », conclut Matar Bâ.

Il a aussi profité de cette occasion pour honorer les athlètes qui ont remporté 41 médailles dont 12 en or, 17 en diamant et 12 en bronze.

Une minute de silence a aussi été observée pour nos confrères de Léral décédés dans un accident.

Fatou Boundaw Manga (stagiaire) pour Xibaaru