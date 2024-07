Cheikh Dieng et son parti demandent la dissolution de l’Assemblée

Dissolution de l’Assemblée nationale. C’est ce qu’exige le parti Fraternité et éthique pour le progrès et la prospérité Tawfekh (Feep Tawfekh), membre de la mouvance présidentielle dirigé par l’actuel directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), Cheikh Dieng.

«En ce qui concerne la déclaration de politique générale, le bureau politique de Feep Tawfekh regrette les gesticulations immatures d’une minorité de politiciens en mal de popularité qui cherchent à détourner l’attention sur le vrai débat qui concerne la réécriture du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. En conséquence, le bureau politique exige la mise à jour du règlement intérieur qui ignore encore le poste de Premier ministre et demande la dissolution de l’Assemblée nationale», a fait savoir d’emblée le bureau de Féep Tawfekh. Et de poursuivre : «dès lors, le peuple souverain, arbitre du jeu démocratique, se choisira une nouvelle majorité confortable capable de porter le Projet pour lequel il a un espoir immense et qu’il a plébiscité le 24 mars dernier».

Faisant le point sur la situation de l’Assemblée nationale, les camarades de Cheikh Dieng qui saluent la posture de leur leader aux côtés de la mouvance présidentielle tancent l’opposition. «Le bureau politique de Féep Tawfekh condamne avec la dernière énergie la décision illégale et irresponsable prise par le bureau de l’Assemblée nationale de surseoir au débat d’orientation budgétaire. Cette posture politique de Benno bokk Yaakaar dénote surtout de l’état d’esprit autocritique, fébrile et malsain d’une ancienne majorité aujourd’hui déchue et qui a du mal à assumer son nouveau rôle d’opposant», renseigne le communiqué repris par «L’As».

Ainsi l’instance de Feep Tawfekh considère que les agissements de certains acteurs politiques qui tirent à boulets rouges sur le régime du président Bassirou Diomaye Faye ne sont qu’une ruse pour détourner l’attention des Sénégalais. «Les audits lancés semblent leur donner le tournis. Alors, toutes les occasions sont bonnes pour jeter le discrédit sur le travail important abattu depuis l’installation du nouveau gouvernement», indique le bureau politique.