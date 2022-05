Cheikh Mbacké Bara Dolly : « Le PDS m’a trahi »

Cheikh Mbacké dit Cheikh Bara Dolly Mbacké président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » (PDS et alliés)

Le président du groupe parlementaire Démocratie et Liberté, Cheikh Mbacké Bara Dolly, a démissionné du PDS. Il ne supporte pas d’avoir été zappé de la liste départementale de Wallu Sénégal à Mbacké au profit de son frère et rival, Abdou Mbacké Bara Dolly, désigné tête de liste, pour être investi sur la proportionnelle.

«Le PDS m’a trahi. Avec tous les sacrifices que j’ai consentis pour défendre ce parti, les responsables viennent de me planter un couteau dans le dos. Que le parti ne compte pas sur moi pour quoi que ce soit», a-t-il déclaré dans les colonnes du journal Les Échos.

La pilule est d’autant plus difficile à avaler pour lui, qu’en tant que tête de liste locale du PDS, il avait remporté l’élection à Mbacké lors des législatives de 2017.

«Comment peut-on m’imposer Abdou Mbacké Bara Dolly comme tête de liste à Mbacké alors qu’il n’est même pas membre du PDS ? Il était le dernier lors des législatives de 2017. Quelle logique voudrait qu’il soit choisi à mon détriment ?», s’interroge le député.

Avant d’ajouter : «Entre le PDS et moi, c’est fini. Ils n’ont eu aucune gêne pour me trahir de la sorte, alors je vais prendre mon destin en main et me tourner vers d’autres horizons.»