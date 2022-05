Abdoulaye Wade…tête de liste de la coalition Wallu Sénégal

L’ancien président de la République Abdoulaye Wade dirigera la liste nationale de Wallu Sénégal pour les législatives du 31 juillet prochain. Le secrétaire général du PDS, chef de file de la coalition, se lance à 95 ans dans la course à l’Assemblée nationale. C’était le cas en 2017.

Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, rapporte que Wade sera secondé par Daba Diouf, la maire de Guinguinéo. Le journal ajoute que Lamine Thiam, directeur de campagne de Wallu et maire de Kébémer, annoncé tête de liste nationale, arrive en troisième position.

Les Échos ajoute que Woré Sarr et Saliou Dieng sont quatrième et cinquième. Et que les alliés du PDS au sein de Wallu tels que Abdoul Mbaye (ACT), Mamadou Lamine Diallo (Tekki), Pape Sarr (LD-Debout) et Boubacar Camara (PCS Jengu), devraient être relégués derrière ces pontes de la formation libérale.

Wallu a présenté sa propre liste pour la proportionnelle. Au niveau des départements, il sera en alliance avec la coalition Yewwi Askan Wi. Selon les termes de l’accord, le candidat issu de l’une des deux entités arrivé avant l’autre aux dernières Locales, sera tête de liste.