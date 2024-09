Cheikh Mbacké Sène : «Pourquoi le Sénégal est dans une récession économique ?»

J’ai toujours été de ceux qui remettaient en question les perspectives économiques avancées par « les partenaires » du Sénégal en m’appuyant sur mon expérience de croisement de données (Banque mondiale, FMI, OCDE et tendances pays). Pour une des rares fois le Fonds monétaire International (FMI) livre un taux de croissance et des perspectives économiques, pour moi, moins « politiques », confirmant nos craintes relatives au changement de regime. Une alternance politique engendre une période de « ressac », ou le rythme de fonctionnement du pays marque un temps d’arrêt, pour ensuite repartir. Ce « ressac » a des conséquences économiques (intégrés en principe à un degré acceptable). Au-dela d’une certaine forme, durée et manière de repartir pour dérouter l’économie sur une periode. C’est hélas ce que le Sénégal traverse avec une récession qui ne dit pas son nom et qui risque de se proroger jusqu’à la fin du premier semestre 2025.

Les causes de cette morosité Économique

En Économie, l’incertitude est un facteur de prudence en matière d’investissement et de production. Elle est un facteur important dans la considération du risque-pays, aussi bien pour les investisseurs étrangers que les acteurs économiques locaux.

Depuis plus d’un an, le risque-pays du Sénégal s’est accru avec les incertitudes d’abord relatives à l’élection présidentielle de début 2024, et ensuite sur l’orientation réelle du nouveau régime et de son mode de gouvernance. La reddition des comptes a un effet négatif dans les investissements immédiats parce qu’invitant à la prudence aussi bien chez les investisseurs étrangers que les acteurs économiques locaux. Les blocages de chantiers entraînent le ralentissement, l’inactivité et la baisse des commandes et donc de la production et de la productivité. Ce qui conduit à moins de mouvements et de transactions économiques.

En attendant que le nouveaux gouvernants prennent leurs marques, s’approprient pleinement et stratégiquement la gestion administrative des affaires, que les projets stoppés soient relancés et que le pays profite de ce nouveau souffle pour se relancer, l’administration fonctionne en deçà de ses capacités et l’économie reste possible dans ses performances, entre autre gênée aussi par la conjoncture internationale (séquelles des chocs exogènes multiples et rapprochés ces dernières années).

A suivre…