Cheikh Mbacké Sène salue la réponse de Sonko à Macron

Le recadrage du Premier ministre Ousmane SONKO au Président Emmanuel Macron est plus que opportun. Sur l’essentiel des questions diplomatiques et de dignité, il est de notre devoir – en tant que Sénégalais – de nous ranger derrière nos gouvernants, d’être dans la même longueur d’onde et de n’être qu’une seule voix pour porter cette rupture dans les relations et considérations déséquilibrées. D’autant plus qu’il ne faudrait plus continuer à se considérer comme des « sous-hommes » des « sous-nations ». C’est dans ce sens-là que le recadrage du Premier ministre Ousmane Sonko est opportun et marque, en tout cas pour le Sénégal, un changement majeur dans les considérations mutuelles entre Paris et Dakar. Toutefois, exiger le respect n’est pas synonyme de rejet ou de rupture définitive, mais d’une remise en question des rapports et la démarche qui devraient en découler désormais. :L’Afrique s’est réveillée et est sur une bonne posture sur l’échiquier mondial. Donc autant la traiter avec l’ égard dû à son vrai statut de continent incontournable.