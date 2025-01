Cheikh Mbacké Sène : « Sonko est l’homme qu’il faut pour changer l’administration »

En rappelant que la tâche sera ardue, le Premier ministre Ousmane Sonko a bel et bien mesuré la lourdeur du projet de réforme de l’administration qu’il est en train de mener avec son gouvernement. « Une promesse électorale qui aujourd’hui est en train de se matérialiser. confirmant encore la ferme volonté de l’homme à tenir parole », commente l’expert en intelligence économique et communication Cheikh Mbacké SENE.

Les habitudes ont la dent dure, dit-on pour reprendre l’adage qui peut caractériser les différentes tentatives de réformes de l’administration du temps du Président Abdou Diouf à nos jours, Cheikh Mbacké Sène rappelle que « si l’administration sénégalaise a le mérite d’avoir conduit brillamment le pays à travers tous les défis gouvernementaux, force est de reconnaître aussi qu’elle traîne des tares persistantes et à la longue usantes ». « De vieilles et mauvaises habitudes chez sa technostructure ont fini par gêner l’efficacité et la gouvernance même du pays », estime M. Sène qui a passé 17 ans la le privé et 4 ans dans l’administration publique. Cheikh Mbacké Sène estime également que « pour repenser une technostructure forte de plus 165000 ressources humaines, il faut un exécutif fort, déterminé et constant dans sa vision ».

Des qualités dont dispose déjà, selon lui, le Chef du gouvernement, le Premier Ministre Ousmane Sonko. « Si la détermination et l’engagement politique dont il a fait preuve sont transplantées dans le registre des réformes, l’on peut être sûr que la révolution de l’administration sénégalaise aura lieu ».

Et d’ajouter, qu’ « il faut être intransigeant pour donner un coup de pied à la fourmilière, opérer le toilettage nécessaire pour une administration plus efficiente, plus efficace et surtout à la hauteur des profondes mutations multiformes ». « Je suis convaincu que le PM Ousmane Sonko est l’homme qu’il faut pour changer l’administration sénégalaise », a conclu l’ancien conseiller technique.