Cheikh Ndiaye (APR) répond à Hadjibou Soumaré

Hadjibou Soumaré ou le retour raté !

Perdu de vue des années durant et loin des préoccupations des sénégalaises et des sénégalais pendant au moins cinq bonnes années, voilà la piètre manière que l’ancien Premier ministre Cheikh Hadjibou Soumare a choisie de réapparaître par de perfides interrogations dont le but principal est d’amorcer son retour et de déclarer in fine sa candidature a la présidentielle de 2024. Pour tout le respect qu’on lui doit, même s’il ne mérite pas puisque les préoccupations des sénégalais ne l’ont guère intéressées tout ce temps, Hadjibou Soumare devrait continuer à faire le mort sur le Sénégal et son destin. Impressionné sans doute par le bilan du président Macky Sall à la tête de l’Etat depuis 2012 , Hadjibou Soumare a choisi de disparaître de la scène politique parce qu’inapte à proposer mieux que le PSE et qui a permis d’amorcer un changement radical dans tous les domaines de l’activité économique et sociale du pays. Pour son retour éhonté qui est d’ailleurs une insulte au peuple sénégalais, il choisit l’entrée par l’insulte et par des accusations légères puisque lui-même sait que Marine le Pen n’aurait jamais accepté une telle somme d’argent 8 milliards de CFA simplement parce que le monde a changé en terme de transactions et de transparence. Les affaires Segura et Sarkosy sont de parfaites illustrations. En voulant salir les relations entre Macron et le Président Macky Sall et donc entre la France et le Sénégal , Hadjibou à montré derrière sa timidité et sa retenue qu’il était un homme dangereux et irresponsable. Où était il toutes ces années durant en décidant de se signaler subitement à moins 11 mois de la présidentielle de 2024 ? De qui se moque t-il ? Voilà plutôt les questions auxquelles il doit répondre Il devrait prendre son. courage a deux mains et présenter sa candidature à la présidentielle 2024 en regardant les sénégalais les yeux dans les yeux au lieu de cette lâche fuite en avant.

Monsieur l’ancien Premier ministre a incontestablement raté son objectif de faire son retour et l’occasion d’une opportuniste déclaration de candidature.

Cheikh ndiaye

Responsable politique Apr grand yoff

Conseiller municipal