Cheikh Ndiaye : «Cheikh Tidiane Dieye doit être poursuivi pour escroquerie»

« Le candidat Cheikh Tidiane Dièye qui a retiré sa candidature à 48 h du scrutin, au profit d’un autre en lice, doit être poursuivi pour escroquerie. »(Par Cheikh Ndiaye Apr Grand Yoff)

Inacceptable, c’est le mot ! Une véritable escroquerie du suffrage de citoyens sénégalais, une sérieuse atteinte au processus électoral et au scrutin, un manque de respect notoire des sénégalais, voilà en résumé l’acte que vient de poser l’escroc Cheikh Tidiane Dièye, une véritable déception pour tous ceux qui sont attachés à la crédibilité de l’élection présidentielle au Sénégal.

Comment est-ce qu’on engager des sénégalais dans un processus de candidature à l’élection présidentielle tout en sachant qu’on n’est porteur d’aucun projet de société ? De l’escroquerie propre aux bandits de grand chemin. Sans aucun doute ! Comment est-ce qu’on peut retirer sa candidature à 48 h du scrutin, et toute honte bue, tenter de justifier un tel acte devant les sénégalais ?

Quelle appréciation faire de ce type, quelqu’un qui a trompé une partie des sénégalais, qui a volontairement trompé le conseil constitutionnel, qui a fait engager des dépenses à l’Etat, à hauteur de 80 millions de francs ? Un vrai irresponsable, un mercenaire appelé à jouer de faux rôles et qui s’est positionné pour assumer des fonctions au nom et pour le compte des sénégalais, un vrai danger pour l’Etat et la République ! Que fera-t-on de tous ses bulletins de votes déjà acheminés dans les préfectures et sous-préfectures ? Que fera-t-on de tous ces actes administratifs qui ont engagé des dépenses de la part des autorités déconcentrés ? Inadmissible !

Une candidature- écran, qui a écarté de fait d’autres candidats sérieux avec des projets différents et qui sont écartés soit par le parrainage, soit pour d’autres raisons. On peut citer le candidat Bougane Gueye et tant d’autres recalés. Voilà les bandits politiques, les véritables faussaires inféodés dans une coalition Diomaye 2024, avec la plus dangereuse et impertinente offre politique, qui veulent nous gouverner.

Habib Sy avec toute sa trajectoire, joue aussi sur le même registre malsain et indigne de son parcours.

Mais Dieu merci et grâce au génie du président Macky Sall qui, par la libération de Sonko et Cie, a permis de montrer à l’opinion de se rendre compte de l’impertinence, de l’immaturité et de la carence des opposants candidats. Résultat : 48 H après leur libération, tous les sénégalais ont décidé de voter pour le candidat Amadou BA, le meilleur profil pour assumer les charges de Président de la République pour l’intérêt supérieur de la nation et son devenir.

Cheikh Ndiaye responsable politique Apr Grand Yoff

Inspecteur de l’enseignement.