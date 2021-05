Cheikh Ndiaye : « Il faut réajuster le PSE »

Il faut réajuster le PSE dans ses axes stratégiques. Avec le PAPII 2a, le capital humain est devenu l’axe du PSE…Par Cheikh Ndiaye

Grande ambition de développement, une Vision clairement déclinée de faire du Sénégal, « un Sénégal Emergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit », le PSE est articulé autour de trois(3) axes stratégiques

Axe 1: transformation structurelle de l’économie et croissance

Axe 2: capital humain, protection sociale et développement durable

Axe 3: gouvernance , institutions, paix et sécurité

Il est porté par des Plans d’Actions Prioritaires (PAP) quinquennaux, dont le premier , le PAP I (2014-2018) a permis d’enregistrer des résultats satisfaisants dans l’ensemble des secteurs et de rattraper le retard infrastructurel . Celui en cours , le PAP II (2019-2023) qui a été réajusté et accéléré dans le but d’une meilleure prise en charge des préoccupations des populations , replace l’Humain au cœur des priorités du Président de la République. Il est essentiellement orienté capital humain et protection sociale . En plus, depuis 2020 avec le COVID 19, on est davantage au cœur de cet axe II. et les événements du mois de mars dernier avec les mesures révolutionnaires de mobilisation de 350 milliards et un recrutement spécial de 65 000 emplois, viennent enfin restructurer initialement le PSE dans ses orientations stratégiques. Le PSE doit donc être réajusté et conformé à la mise en œuvre des projets et programmes en cours et en perspective. Ainsi , les trois axes prioritaires ajustés, seront:

Axe 1: capital humain , protection sociale et développement durable

Axe 2: transformation structurelle de l’économie et croissance

Axe 3: gouvernance, institutions, paix et sécurité

La tournée économique actuelle en cours dans sa déclinaison opérationnelle, met encore le focus sur le capital humain et la protection sociale. D’ailleurs la transformation structurelle de l’économie et la croissance ne peuvent intervenir que lorsque ceux qui sont en portent l’activité, c’est à dire le capital humain , sont compétents, soutenus et accompagnés , afin que notre économie sorte de l’extraversion. Les mesures prises en faveur de l’éducation nationale(40 % du budget national ) et de l’enseignement Supérieur dans tous ses volets, infrastructures universitaires, formation et volet social , dans le domaine de la santé, confirment le prisme sur l’axe II. Quand le PAP II 2a a été ajusté et accélère, il fallait réajuster le PSE dans ses axes stratégiques pour une congruence et une cohérence dans les orientations.

Il évident que les axes peuvent être lus dans tous les sens, de haut en bas ou de bas en haut, mais il est aussi évident, qu’ils n’ont pas la même importance et les ressources qui leur sont allouées, ne sont pas aussi de même importance. Les milliards mobilisés en faveur du capital humain ne sont pas comparables avec ceux réservés à la diplomatie , qui subit d’ailleurs une politique d’austérité avec la suppression de certaines représentations diplomatiques ou leur couplage. C’est dire donc que le réajustement trouve toute sa pertinence. Et d’ailleurs , si je suis d’avis que le PAP I( 2014 2018) avait mis l’accent sur le rattrapage infrastructurel dans tous ses aspects pour favoriser la production , je suis aussi d’avis que le PAP II 2a, est essentiellement orienté capital humain et développement durable et il en sera ainsi jusqu’en 2035, puisqu’il faudra compter et composer avec les données démographiques dans la définition des politiques publiques et sectorielles, l’âge médian étant de 18 ans au Sénégal ( 50% de la population ont 18 ans soit 8 millions ) .Cette extrême jeunesse de la population , malgré les charges en besoins éducatif, d’emploi et de santé, est surtout une opportunité d’émergence extraordinaire et ça, le Président Macky Sall l’a compris.

Je pense donc que les autorités du ministère de l’économie vont engager la réflexion pour une relecture du PSE .

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand Yoff

Conseiller Municipal

cndiaye297@gmail.com