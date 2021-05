Mal entouré…Diaraf Sow demande à Macky Sall d’ouvrir les yeux

Macky ouvre le yeux…Par Diaraf Sow

Emboîtant le pas à notre cher frère et ami Gaston Mbengue lors de son émission avec le talentueux Babacar Fall sur la Rfm, nous commençons aussi à comprendre les fondements de la prédiction « d’une seconde vague plus dévastatrice » par un leader de l’opposition récemment accusé de viol.

L’ emprisonnement imminente de cette personne sera certainement la cause de manifestations futures « deuxième vague » dont l’État et ses services se préparent déjà à minimiser les conséquences futures par rapport à la « première vague ayant abouti à une dizaine de morts et dégâts matériels avoisinants les dizaines de milliards; ceci en recrutant 3000 gendarmes volontaires et 3000 policiers auxiliaires mais aussi en tentant de calmer l’ardeur des jeunes en leur promettant des recrutements et des financements en masse.

Ce qui sont d’excellentes initiatives à saluer si cela se concrétise.

Cependant, les sénégalais en ont marre des meetings et des mobilisations sauf si ce n’est pour y trouver un moyen provisoire de régler la dépense quotidienne.

Chacun va utiliser ses stratégies machiavéliques pour essayer de montrer qu’il a du monde derrière, même s’il faut faire recours au service théâtral de Niankou et de Mandoumbé: ils trompent le Président.

Ils ne sont pas proches des populations et la plupart sont arrogants et impopulaires.

Idem pour le Président lui-même, isolé de ses amis, ses militants et ses alliés sincères et courageux qu’il peine même à recevoir.

Cette isolement du Président et l’arrogance de ses collaborateurs dont la plupart sont inutiles sont première cause de la première vague où Ousmane Sonko n’était qu’un catalyseur.

Malheureusement, Monsieur le Président, les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, si vous continuez de refuser de voir la réalité.

En effet, les événements de Mars 2021 où moi Diaraf Sow étais l’un des rares avec Papa Mahawa Diouf à occuper les plateaux de télé et de radios, au moment où les abonnés actuels des meetings et mobilisations avaient fui les médias, les réseaux sociaux et dont certains même avaient supprimé votre image de leurs photos de profil avaient aussi déserté leurs maisons, parce que impopulaires dans leurs quartiers.

Lesdites événements ne nous rappellent que les événements de la crise de l’électricité de 2011 qui ont alerté et précédé la chute du Président Abdoulaye Wade en 2012.

Egalement, les mobilisations que nous voyons, plus financières que militantes et volontaires, actuellement assurées par des autorités impopulaires qui n’ont rien foutu à la base à part pour eux-mêmes mais qui tiennent coûte que coûte à garder leurs privilèges ne nous rappellent que les fortes mobilisations du Président Wade en 2011 qui lui faisait croire naïvement que les populations sont encore avec lui. Macky ouvre les yeux !

Il est encore temps de changer !

Me Diaraf SOW Président parti ADAE/J et Coordonnateur de la coalition Joowléene ( BBY)