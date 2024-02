Cheikh Ndiaye : «J’invite Rose Wardini à retirer sa candidature…»

J’invite Rose Wardini à retirer sa candidature et Karim Wade à prendre acte de la décision du conseil constutionnel.

Quel est le sénégalais qui va voter pour Rose Wardini sachant qu’elle a une double nationalité ? Comment va-t-elle battre campagne et quel discours va-t-elle tenir aux sénégalais ? A vrai dire, elle a vicié et complètement compromis son propre processus électoral, de son propre gré; elle est totalement responsable et coupable. Elle est déjà la risée du monde, son cas est partout évoqué et en mal. Son sort est scellé. Et d’ailleurs, doit-elle être consultée ! Acceptera-t-elle d’être consultée ? Si oui (je n’ose même pas l’imaginer), que vaudra son avis ? Rien du tout !

Nos compatriotes sont certes trop partisans, au point de fermer volontairement les yeux sur les défauts et vices de leurs candidats, mais ils ne jouent pas avec l’élection présidentielle. Combien sont-ils les candidats, par le passé, jouissant d’une bonne notoriété mais qui se sont retrouvés avec des pourcentages nuls(0,000) ? Je ne citerai pas de nom…

Ne serait-ce que par respect aux sénégalais, pour l’amour du pays et pour la crédibilité du processus électoral vicié par beaucoup d’irrégularités, que Son Excellence Macky Sall, Président de la République tente de corriger, Rose Wardini doit tirer toutes les conséquences de ses actes et prendre la bonne décision. Et la bonne décision, c’est de retirer sa candidature via toutes les procédures qui s’offrent à elle. Ce qu’elle vit suffit déjà comme sévices. Autrement, elle sera doublement humiliée et ne bénéficiera d’aucune circonstance atténuante au regard des charges qui pèsent sur elle : escroquerie au jugement, faux en écriture authentique et publique, inscription sous une fausse qualité et inscription tendant à dissimuler une incapacité, entre autres griefs.

Il en est de même pour tous les candidats qui dissimulent encore une double candidature. Qu’ils aient pu passer entre les mailles du filet et échapper à la vigilance du conseil constutionnel, peu importe ; leur acte est encore plus grave puisqu’au-delà du parjure, il s’agirait d’une défiance manifeste aux lois et règlements en vigueur et volontairement assumée. Des noms circulent, vrai ou faux, peu importe également puisque la liste des candidats au nombre de 20, n’est l’objet d’aucune modification par le conseil constitutionnel. On la retient comme telle, malgré tout ce qu’on peut en dire ; c’est pourquoi, je demande aux autorités étatiques et même au conseil constitutionnel de mener des enquêtes, à postériori, afin de s’assurer que celui qui nous dirigera, est exclusivement de nationalité sénégalaise.

Des candidats ont joué avec le parrainage, ont même fraudé, arrestation d’un candidat et des soupçons pèsent sur d’autres ; d’autres ont menti sur leur serment, faits extrêmement graves mais nous serons tous coupables, en négligeant cette question de double nationalité de certains de nos candidats, surtout avec l’exploitation du pétrole et du gaz, objets de toutes les convoitises avec des connexions douteuses, à l’interne. Notre pétrole et gaz et les performances économiques enregistrées sous Macky Sall depuis 2012, ont vite repositionné le Sénégal dans le concert des nations qui pèsent au point que toutes les situations sont exploitées avec une forte dose de manipulation. Dans ce jeu d’intérêts, aucune multinationale n’est épargnée ; il y a vraiment de quoi faire attention et être vigilant, en ne votant surtout pas pour voter. J’en appelle à la vigilance républicaine et patriotique. Le Sénégal est à la croisée des chemins. J’invite donc tous les candidats avec une double nationalité à retirer leur candidature pendant qu’il est temps sinon…

Quant à Karim Wade, son destin est une insignifiance par rapport aux intérêts supérieurs de son pays surtout avec un père qui s’appelle Abdoulaye Wade. Je suis persuadé qu’il le sait et le Pds avec, qu’il aime son pays et qu’il est un républicain. Pour avoir soutenu l’opposant Wade comme tout jeune de la grande épopée, sans militer dans son parti, je compatis aussi et j’aurai bien aimé qu’il participa à la présidentielle 2024, porte drapeau d’un parti qui compte et qui pèse sur l’échiquier national. Mais j’invite le Pds et Karim Wade à prendre acte de la décision difficile du conseil constutionnel et à s’inscrire dans des perspectives porteuses d’espoir. Cette posture politique souhaitée importe plus que la candidature rejetée par le juge de l’élection. Dura lex, Sed lex ; dure est la loi mais c’est la loi. L’histoire du Pds nous a enseigné que le courage est la vertu majeure de ce Monde : elle est l’optimisme de la volonté sur le pessimisme de l’esprit.

Dans un contexte où toutes les solutions sont recherchées pour un scrutin apaisé et crédible par le Président de la République Macky Sall, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, tous les acteurs doivent faire preuve de hauteur et de responsabilité afin que le Sénégal continue d’alimenter les « nourritures démocratiques » du reste de l’humanité. Les vautours et charognards qui rodent pour « bruler » ce pays, en profitant de toutes les situations, vont déchanter comme par le passé, puisque le Président de la République Macky Sall ne leur offrira aucune opportunité. Le linge sale se lave entre sénégalais et ni avec la CEDEAO, ni avec l’Union Africaine encore moins les Nations Unies. Voilà l’enjeu du moment.

Cheikh Ndiaye responsable politique Apr Grand Yoff

Inspecteur de l’enseignement