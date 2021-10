Cheikh Ndiaye répond à Emmanuel Desfourneau : « Le Sénégal n’est pas celui que vous présetez »

A Emmanuel Desfourneau, la République abîmée, est cette France en décadence, terre des vices.

Ils n’arrêteront jamais, ces fils et petits fils de colonialistes, coupables des pires abominations d’hier et d’aujourd’hui, en parlant de l’Afrique, d’être dans les négations, les exagérations, les clichés et autres jugements de valeur, qui d’ailleurs sont plus idéologiques, que scientifiques. Prendre sa plume et présenter le Sénégal sous ce joug, revient à considérer que depuis l’indépendance, rien de bon ne s’est fait sur cette terre et qu’il n-y a que scandales, faux, jusqu’à notre démocratie, celle-là, qui fait figure de référence, malgré les problèmes liés même à la nature même de celle-ci.

Celle de la France de Marianne , parlons-en, cette démocratie abîmée, jusque dans ses fondements, ses principes et valeurs, fontaines des scandale, de ses citoyens comme de ses élites, cette terre de haine qui ne ressemble à rien aujourd’hui, archaïque, intolérante, cette démocratie à terre, est indigne de modèle. Les scandales ne sont pas seulement l’œuvre de ses députés et maires seulement, il est surtout le fait de ses élites, de ses présidents qui sont succédé et qui, de François Mitterand à Chirac en passant par Sarkosy, ont réduit à néant, ce qui restait encore de petit, de ce pays , de ses valeurs et de sa démocratie.

Cette France souillée, qui promeut et qui vit l’inceste sous toutes ses formes, actuellement en régression à tout point de vue , économique, politique , moral ,spirituel et religieux, est dehors, humiliée chaque jour, par des nations émergentes.

Son seul foyer d’expansion, l’Afrique, l’a rejetée et le sentiment anti français est somme toute, humiliant et dégradant.

Notre pays, le Sénégal, n’est pas celui-là que ce journaliste a présenté sous ce joug insultant et non-conforme aux réalités.

Les fléaux des temps modernes qui ont pour noms, corruption, vols, viols, détournement, j’en passe, sont charriés depuis belle lurette par un capitalisme international des plus imparfaits, que la France a contribué à promouvoir.

Sous Macky Sall, les instruments de lutte contre la mal gouvernance économique, la prévarication des ressources , la corruption sont tangibles, même si on peut relativiser les impacts de ceux-ci.

Les reconnaître, les analyser puis les évaluer en toute objectivité, devrait être la première des attitudes de ce petit journaliste français.

Mais il existe maintenant, dans cette Afrique, des Africains suffisamment outillés, intellectuellement, pour distinguer les analyses objectives, des insultes gratuites et en pareil cas, les retourner à l’envoyeur.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr grand yoff

Enseignant