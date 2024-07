Cheikh Oumar Anne : « Le protocole du Cap Manuel est une réalité »

Invité de MNF, sur la 7TV ce jeudi 18 juillet, Cheikh Oumar Anne est revenu sur la polémique du présumé « deal » entre Macky et les actuels tenants du régime.

« Je suis un homme de principe. Quand on a voulu reporter l’élection présidentielle, j’ai dit niet. Je défends toujours les intérêts de mon pays. Pour moi, rien ne pouvait expliquer un report des élections… Ousmane Sonko et le PDS étaient en phase avec Macky Sall pour le renvoi de la Présidentielle. A l’APR, les gens étaient divisés sur la question. Le protocole du Cap Manuel est une réalité. Macky Sall a rencontré Diomaye et Sonko avant la Présidentielle. Ils se sont vus et ont négocié. La négociation tournait surtout autour de la question du renvoi des élections. Il y a eu des dissensions au sein de Benno et de l’APR », a révélé Cheikh Oumar Anne.

Qui poursuit : « C’est Macky Sall qui m’a demandé de soutenir Amadou Ba. Il m’a dit que ce dernier était le seul qui pouvait gagner les élections. Mais un jour, un très proche de Macky Sall nous a dit de faire attention parce qu’il y a des gens qui essaient de faire changer d’avis au Président par rapport au choix d’Amadou Ba. Certains proches de Macky ne voulaient pas d’Amadou Ba. Ils l’ont accusé de tous les péchés d’Israël… J’ai été une victime collatérale des manœuvres pour renvoyer l’élection présidentielle… Mon départ du gouvernement ne m’a pas surpris. J’avais dit à certains de mes proches et même à Amadou Ba qu’on allait me débarquer du gouvernement. On m’a viré du gouvernement parce que j’étais contre le report des élections et à cause de mon soutien bruyant à la candidature d’Amadou Ba ».