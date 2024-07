Cheikh Oumar Anne annonce son départ de l’APR

Cheikh Oumar Anne n’est plus membre de l’APR. Le maire de Ndioum travaille déjà à la mise sur pied d’un autre cadre politique pour les législatives à venir. « Moi, je ne me considère plus aujourd’hui comme membre de l’APR. Je ne suis plus membre de l’APR. Je travaille à la mise sur pied d’un autre cadre politique… », a fait savoir l’ancien ministre.

Invité de MNF, sur la 7TV ce jeudi 18 juillet, Cheikh Oumar Anne informe vouloir faire d’Amadou Ba tête sa liste. « Amadou Ba bénéficie aujourd’hui du soutien de la plupart des militants et responsables de l’APR », soutient-il. Son objectif, faire de l’ancien Premier ministre président de la République en 2029. Il compte ainsi ratisser large en compagnie de tous ceux qui partagent avec lui cet idéal.