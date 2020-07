« Cheikh Oumar Anne ne mérite plus de rester dans le gouvernement… », dixit Serigne Khassim Mbacké

C’est dans ses champs de Sarakogne (Saloum) que le jeune guide religieux proche de la mouvance présidentielle, Serigne Khassim Mbacké, a réagi sur l’actualité nationale. Serigne Khassim Mbacké n’a pas mis de gants pour décrier le comportement de certains collaborateurs directs du Président de la République Macky Sall : « Ce qui se passe, actuellement, dans le pays est vraiment déplorable. Le Président de la République son Excellence Macky Sall continue de consentir d’innombrables efforts pour élever le niveau de vie des populations mais, malheureusement, des membres de son propre équipe le sabotent; ils éclipsent ses belles actions en faveur du peuple de par des dérives quotidiennes. Il est temps de les extirper du système car, ils sont pires que la peste ou le Coronavirus. Par exemple, je dis que des ministres comme Cheikh Oumar Anne ne mérite plus de rester dans le gouvernement, il n’ y a plus sa place », a soutenu avec verve, Serigne Khassim Mbacké.

Le petit- fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, de regretter : « Les » Une » de certains journaux sont une insulte de l’intelligence des citoyens sénégalais. Le ministre Cheikh Oumar Anne qui a commis beaucoup de désastres financiers à l’APROSI, au COUD et au Ministère de l’ Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) , aujourd’hui, y est souvent décrit comme un messie, un parangon de la bonne gouvernance. Dans une République digne de ce nom, sa place devrait être ailleurs. Ils manipulent une certaine presse pour véhiculer des salades et des contre-vérités. Que le Chef de l’Etat soit plus regardant en ne se laissant pas manipuler par cet homme qui est tout sauf un modèle de gestion des deniers publics ».

L’occasion faisant le larron, le jeune Mbacké- Mbacké de se prononcer sur la saisie d’armes à Touba : « C’est un fait triste. Touba, la Ville de Cheikh Ahmadou Bamba, ne doit pas être cité dans ses actes de grand banditisme. C’est une honte. Les auteurs et leurs complices doivent être traqués et présentés devant la Justice. Il faut qu’on respecte et veille jalousement à la sacralité de la Cité. J’invite, sur ces entrefaites, l’Etat à y venir pour aider davantage le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ( Yala Nafi Yagg Lool Té Wërr. Amen !) ,dans la gestion de l’aspect sécuritaire de la capitale du Mouridisme », a – t-il supplié.