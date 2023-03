Cheikh Oumar Anne signe un protocole de partenariat avec le Fonds Qatari pour le développement

Le Ministre de l’Education nationale, Dr Cheikh Oumar ANNE a participé, en marge de la 5e Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés (PMA5) tenue à Doha, au Qatar, à une table- ronde ministérielle de haut niveau sur une thématique relative à la situation des enfants hors école.

Cette présence de la délégation sénégalaise dans la capitale Qatarie a été un succès diplomatique sans précédent avec à la clé la signature d’une Convention de financement entre le Ministère de l’Education nationale du Sénégal et le Fonds du Qatar pour le développement, à travers sa Fondation Education Above All (EAA), le mercredi 07 mars 2023 pour soutenir le système éducatif.

La rencontre a vu la participation du représentant de son Excellence, l’Ambassadeur du Sénégal au Qatar, du Directeur général du Qatar Fund for Development (QFFD) et du Directeur Général de la Fondation Education Above All (EAA) et de nombeux invités de marque.

En célébrant ce moment solennel qui marque un tournant décisif dans la vie des deux États, et plus particulièrement dans l’évolution des rapports entre les deux ministères en charge de l’Éducation, Dr Cheikh Oumar ANNE est revenu sur l’excellence de la coopération bilatérale qui existe entre la République du Sénégal et l’Etat du Qatar.

Le ministre de souligner que cette convention de financement qui permettra de mettre en œuvre le « Projet d’Enrôlement des Enfants Non Scolarisés : briser le cycle de la pauvreté », vient ainsi consolider la dynamique de résorption des enfants hors écoles pour faire de l’éducation universelle de qualité une réalité au Sénégal, à 7 ans de la fin de l’Agenda 2030. Une opportunité, souligne-t-il, qui permet au Sénégal de consolider fortement sa trajectoire en direction du renouveau de son système éducatif qu’il a érigé au rang de priorité national dans le Plan Sénégal Émergent.

Poursuivant son agenda, Dr Cheikh Oumar ANNE a eu une audience avec la Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Qatar avec qui il a identifié des axes de coopération dans le domaine des daaras, des infrastructures, du numérique éducatif entre autres.

Auparavant, il a réitéré ses félicitations à l’Etat du Qatar pour le succès éclatant enregistré dans l’organisation de la Coupe du monde de Football FIFA Qatar 2022.

A la Fondation « Education Above All », Dr Cheikh Oumar ANNE a indiqué la disponibilité de son département à collaborer dans le cadre de ce programme pour résorber le taux d’enfants hors système dans le cadre de la mise en œuvre du projet.

Dans la même veine, il a en outre manifesté, au nom de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, la reconnaissance du peuple sénégalais à Monsieur Khalifa Bin Jassim AL KUWARI, Directeur général de « Qatar Fund For Development » pour cette importante contribution en faveur du renforcement de la qualité du système éducatif Sénégalais. « À travers votre personne Monsieur le Directeur général, c’est à tout le peuple qatari que nous manifestons notre gratitude » a conclu Dr Cheikh Oumar ANNE.