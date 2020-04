Cheikh Oumar Hann clarifie : « Il n’y a pas de projet pour une année blanche…»

La pandémie du Coronavirus sévit au Sénégal. A ce jour, au Sénégal, 265 cas ont été déclarés positifs dont 137 guéris. Mais, pour éviter la propagation du virus, l’Etat du Sénégal avait pris des mesures drastiques. Parmi celles-ci, la fermeture des écoles et universités du Sénégal jusqu’au 4 mai prochain. Ainsi, les élèves, les étudiants et leurs parents se demandaient si l’année scolaire sera sauvée dans ce contexte. La réponse donnée par le ministre de l’Enseignement supérieure, de la Recherche et de l’Innovation, Cheikh Oumar Hann, invité de la matinale de Emedia, pourra les rassurer.

Selon lui, l’Etat est en train de travailler pour voir comment sauver l’année scolaire. « Nous avons mis en place deux commissions qui travaillent sur des axes. L’un travaille sur les mesures palliatives en termes de télé-enseignement et l’autre sur la réorganisation de l’année scolaire, s’il arrive que la fermeture des écoles et universités soit encore repoussée après le 4 mai 2020 », a expliqué le ministre qui martèle que le Gouvernement est déterminé à sauver l’année scolaire. « Il n’y a pas de projet pour aller vers une année blanche. Ce que nous allons faire, c’est de réorganiser le calendrier scolaire et, on ira vers des examens qui se feront sans grand changement », clarifie le ministre pour rassurer les étudiants et les élèves qui se faisaient des soucis.