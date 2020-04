Patients guéris à Touba : Les précisions du Médecin-Chef de Diourbel…

Les propos du sous-préfet de Ndame relayé ce vendredi par tous les médias, faisant état de la guérison des deux patients encore sous traitement à Touba n’agrée guère le médecin-chef de Diourbel renseigne Libération Online.

Selon lui c’est une fausse information. «C’est faux. Il parait que c’est une autorité qui a été interviewée et qui a déclaré que les malades vont être libérés. Les malades sont toujours hospitalisés. Ils sont sous traitement. On va faire deux contrôles et c’est à la suite de ces examens qu’on va communiquer sur leur sortie. Leur état clinique est satisfaisant et ils sont en voie de guérison », affirme Mamadou Dieng à nos confrères.