Cheikh Oumar Hanne promet de livrer les infrastructures universitaire d’ici un an

Cheikh Oumar Hanne, ministre de l’Enseignement supérieur, dans le Jury Du Dimanche, a expliqué le retard de certaines infrastructures universitaires. Le MESRI a promis que les universités Amadou Makhtar Mbow (UAM) et El Hadj Ibrahima Niass, seront livrer d’ici 2022, à compter de demain.

Cheikh Oumar Hanne a précisé qu’à son arrivée à la tête du département de l’Enseignement supérieur, les travaux étaient à l’arrêt au niveau de l’université Amadou Makhtar Mbow (UAM), à cause de l’entreprise Btp, Marylis qui appartient au ministre ivoirien, Adama Bictogo, avec qui le gouvernement avait contracté et qui était incapable de respecter son engagement. « Le projet initial était de 30 milliards F CFA pour construire les premières infrastructures de base de l’université. Le gouvernement a sorti l’argent. Il y a du retard. Mais, la situation va se gérer comme elle se doit », promet Cheikh Oumar Hanne.

Qui poursuit : « Le projet que j’ai trouvé sur la table, proposé par le coordinateur des travaux de l’UAM, est évalué à 100 milliards F CFA. Nous avons réuni les instances académiques de l’université, pour revoir à la baisse le coût. Aujourd’hui, nous sommes autour de 25 milliards F CFA avec un engagement de finaliser tous les travaux en une année à partir de la semaine prochaine. En octobre 2021, on livrera la moitié des infrastructures pour l’UAM », dit-il.

« J’ai fait débuter les chantiers de Fatick et de Kaffrine. C’est par la suite que nous avons eu des difficultés avec la Covid-19 et les restrictions internationales. Mais là, on a redémarré. Le lot de Kaolack sera démarré dans moins de 2 semaines… D’ici un an, tous ces chantiers d’infrastructures seront derrière nous », rassure l’invité de Mamadou Ibra Kane.