Papa Mayoro Thiam décortique le discours guerrier de Macky Sall

Le discours du Président Macky Sall à l’épreuve des événements de mars 2021 !

Macky Sall s’est approprié le Fouta et l’a déclaré ouvertement avant d’ajouter péremptoirement et avec la furie habituelle : « Je ne vois pas du rouge (signe de contestation) faites autrement si vous voulez que j’en sois sensible ».

Le député « républicain » Alioune Dembourou a appelé à se saisir d’armes pour défendre une probable demande de troisième candidature pour un troisième mandat.

Avant ce député, une belle militante marron-beige s’est permis d’insulter de manière véhémente toute une communauté sans rien regretter de sinon que de l’avoir fait tardivement. Elle a été récompensée de conditions très faciles pour avoir passeport et voyage.

Durant les troubles de rue du 3 mars 2021, des constations sont faites de l’intervention de civils à côté des forces de l’ordre et de sécurité sans qu’aucune autorité ne puisse édifier l’opinion du pourquoi de cet amalgame.

Dans la ruée, le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, son collègue des Affaires Etrangères, Aissata Tall Sall, le président du HCCT, Idy Mbourou Seck et bien d’autres affidés, comme les journalistes à péages du régime de Macky Sall, sortent du bois pour déclarer urbi et orbi qu’il y a des forces étrangères pour ne pas dire des forces terroristes dans la mêlée des batailles de rue.

Tous ces événements suivis pas à pas doivent nous amener à mieux se saisir des velléités dictatoriales du système actuel, du régime de Macky Sall, pour ne pas se laisser surprendre des agissements du lendemain du pays.

Avec l’aide de l’intervention du Khalife général des moutiers, Serigne Mountakha Mbacké, le président Macky Sall a repris du poil de la bête et revigoré il s’est permis de proférer des menaces encore plus sourdes. Les médias (plateaux de télévision, studios radios) sont pris d’assaut par des « guerriers » de la parole et de la bravade pour lancer les défis à toutes les forces qui ne feraient pas allégeance à la divinité de la sainte alliance républicaine.

Toute note discordante ou émise en dehors de la sérénade marron-beige de Macky Sall est considérée comme rebelle, contestataire jusqu’à ne plus permettre à des sommités, jusque-là, comme Papa Djibril Fall d’être pris dans la ligne de mire d’individus obscures comme Ousmane Noël Dieng, ancien « jogman » des pirates de Dieuppeul, et danseur impénitent de sabar, de croire qu’il lui est permis d’élever de la voix dans ce concert d’hommes responsables. Oh, mon, œil !

Et aujourd’hui la stratégie consiste en dernière phase avec la bastonnade de Guy (excusez-moi pour les vocables utilisés, c’est pour dire comme les auteurs de l’acte) de déplacer la peur de l’autre côté dit de la résistance.

Alors comme il a été dit avec Yakham Mbaye, « vous ne nous surprendrez plus » ( dootuleen nu bet), le président de la République, Monsieur Macky Sall, avec tout le respect que nous vouons à sa fonction, s’est aussi épanché largement sur les évènements de mars durant le conseil interministériel sur l’ employabilité des jeunes pour juste dire que c’est par sa large amabilité et sa bonté incommensurable que des manifestants se sont permis ce qui s’est passé ce jour mémorable du 3 mars 2021.

Monsieur le président Macky Sall s’est vivement félicité du niveau de démocratie auquel il a hissé le Sénégal, pour permettre des manifestations mais à l’image de sa personne au moment où il se prononçait montre qu’il s’en pinçait violemment les lèvres.

Mais alors ne pensez-vous pas qu’en associant ce pincement des lèvres (violence sur SOI-MÊME) à l’évocation des manifestations, les sénégalais ne sont-ils pas suffisamment avertis déjà.

En s’aidant de la presse à péage, le régime de Macky Sall est en train de mettre en place une stratégie de contournement par une communication de culpabilisation des forces dites de résistance reliée à une exhibition des armes et forces disponibles pour casser du manifestant.

La tentative de museler la presse avec la puissance du clic (réseaux sociaux, internet) en prétextant des insultes qui jonchent la toile alors qu’en ce même moment ces gens insulteurs voient tous leurs espoirs compromis par ceux à qui ils ont confié leur destiné. Ne pensez-vous pas qu’une telle attitude ne soit insultant que les propos grossiers émis dans les réseaux sociaux.

Enfin il est clair et extrêmement limpide que le régime actuel est dans des dispositions de réprimer toutes les formes de résistance face aux désidératas du maquis et de ses hommes.

Tenez-vous pour dire rien ne sera offert et pour cela Macky Sall et son clan élargi aux nouveaux arrivant dans la grande fratrie marron-beige, dans leur logique, useront de tous les moyens possibles pour atteindre leurs objectifs de régner et de faire régner leurs membres.

Même si il y aura toujours dans le cœur du vaillant sénégalais le sentiment de se dire qu’à l’image des grands peuples la résistance est un devoir. Il n’y a pas plus grande lâcheté que celle qui consiste à refuser d’aspirer à la LIBERTÉ. Aucune armée ou police, fussent-elles celles de la Roumanie, du Burkina Faso ou du Chili ne pourra à jamais annihiler la force d’un peuple décidé à se défaire des jougs de l’oppression.

Une mission, on l’accomplit ou on la trahit et ainsi ces recommandations de Thomas Sankara dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, le 4 octobre 1984 sont assez illustratives « Il est nécessaire, il est urgent que nos cadres et nos travailleurs de la plume apprennent qu’il n’y a pas d’écriture innocente. En ces temps de tempêtes, nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d’hier et d’aujourd’hui le monopole de la pensée, de l’imagination et de la créativité »

Papa Mayoro Thiam

smanioux@yahoo.fr