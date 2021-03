La Ligue des Masses (L.M) dénonce fermement l’arrestation arbitraire de Ousmane SONKO, parlementaire et Président de PASTEF. La Ligue des Masses (L.M) exige sa libération immédiate et sans condition ainsi que celle de tous les opposants, de tous les otages, et de tous les droits-de-l’hommistes arrêtés sans fondements légaux conformément aux conventions internationales et à notre charte fondamentale.

La Ligue des Masses (L.M) condamne la recrudescence excessive d’arrestations sans motifs crédibles d’opposants, d’hommes libres et des défenseurs des droits humains. La Ligue des Masses (L.M) se désole de ce recul scandaleux des acquis démocratiques et des libertés fondamentales qui n’honore pas le Sénégal.

Enfin, la Ligue des Masses (L.M) invite le régime oppresseur et liberticide du régime en place à plus de retenue et plus de respect des droits humains dans l’intérêt supérieur de l’image de marque du Sénégal qui risque de sombrer dans des incertitudes regrettables.

Pour la Ligue des Masses,

Le Secrétaire général

Cheikh Sidiya DIOP