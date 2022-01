Cheikh Tidiane Dieye : « Bloquer le Mali serait suicidaire pour le Sénégal »

Dr Cheikh Tidiane Dieye a réagi suite aux sanctions infligées par la Cedeao au Mali. Le coordonnateur national de la plateforme “Avenir Sénégal Bu Nu Beug” et membre de la coalition “Yewwi Askan Wi” condamne fermement ce qu’il qualifie de sanctions “illégales, abusives et disproportionnées infligées” au peuple malien.

Voici l’intégralité de sa réaction :

Je condamne fermement les sanctions illégales, abusives et disproportionnées infligées au peuple malien par le syndicat des Chefs d’Etat de la CEDEAO. Tout le monde connaît mon attachement à l’intégration régionale et mon action dans toute l’Afrique de l’Ouest pour la construire. C’est pourquoi je rejette intégralement la décision de la Cedeao car elle est dangereuse et contre-productive.

Rattrapée par ses fautes politiques et géostratégiques commises à la suite du renversement de Ibrahima Boubacar Keita par l’armée, la Cedeao ne sait plus où elle va et pose des actes qui auront de graves conséquences sur toute la sous région.

Comme je l’avais fait lors du premier embargo contre le Mali en 2020, je demande encore au Président Macky Sall de ne pas s’associer à cette décision prise contre les peuples maliens, sénégalais et ceux de toute la communauté ouest africaine.

Je sais que notre gouvernement n’a pas beaucoup d’imagination mais fermer la frontière, ne serait-ce que partiellement, c’est pousser le Mali à détourner son fret du port de Dakar vers celui de Conakry dont le gouvernement vient de décider qu’il n’appliquera pas les sanctions et gardera ses frontières ouvertes. C’est stratégique et tactique.

On sait depuis longtemps que les Ports de Conakry, Abidjan et Lome, entre autres, convoitent le commerce extérieur malien. Bamako, pour des raisons économiques, stratégiques, politiques et culturelles, a toujours préféré le Sénégal. Il est temps de rendre au peuple malien ce qu’il nous a donné. Le port de Dakar ne vit que par le commerce du Mali et le millier de camions qui empruntent quotidiennement le corridor Dakar -Bamako. Le port de Ndayane, actuellement en construction, est envisagé pour les mêmes raisons.

Macky Sall doit savoir où se trouve l’intérêt du Sénégal.