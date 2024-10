Cheikh Tidiane Dieye sur l’affaire ONAS : « Il n’y a pas de scandales »

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a évoqué dimanche, pour la première fois, le scandale présumé à l’Onas (Office National de l’Assainissement du Sénégal) qui a emporté l’ancien directeur général, Dr Cheikh Dieng et dans lequel son nom a été cité. Selon lui, « il n’y a aucun scandale à l’Onas ni à l’Aser» (Agence Sénégalaise d’Electrification rurale ).

« Il n’y a pas de scandales. Je sais que l’opposition n’a que deux termes de campagne : Onas et Aser. C’est tous ce qu’ils sauront dire. Mais, ils perdent leur temps. Personne ne les écoute. Personne ne les écoutera puisqu’il n’y a pas de scandales à Onas, ni à Aser, pas en tout cas en ce qui nous concerne. Dans ces organisations, c’est du Jubanti pur et dur », s’est défendu Cheikh Tidiane Dièye dont les propos sont repris par Pressafrik.

Il a expliqué : « Nous sommes venus, nous avons trouvé des choses irrégulières et il fallait les rectifier. C’est ce qui a été fait. Tout le reste est entre les mains de la justice. Je laisserais la justice faire son travail. Après, il y a des politiques non fondées sur des sujets réels».

Le plus important pour le président de « Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg » et soutien du Pastef, « c’est d’aller à cette élection, d’avoir une grande victoire et de ne pas être là à spéculer sur des choses totalement inutiles. De toute manière, on ne pourra jamais prendre à défaut un membre de Avenir Sénégal Bi Ñu Bëgg. Aujourd’hui, nous sommes parmi ceux qui montreront l’exemple du Jub-Jubal-Jbanti », a-t-il conclu.