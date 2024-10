Législatives 2024 : Le collectif des militants Diaistes vote le Pastef de Ousmane Sonko

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, le Collectif des Militants Diaistes Authentiques «appelle tous les sympathisants, et amis du Mawdo Mamadou Dia, au Sénégal et de la Diaspora à voter et faire voter» la liste de Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité).

Papa Ibrahima Sy et ses camarades expliquent leur choix par le fait qu’ils partagent avec les militants de «Pastef les valeurs fondamentales de : Souveraineté Nationale, dans tous les domaines de la Nation Sénégalaise, la rupture démocratique, l’amour de la Patrie et le Don de soi pour, cette terre Sénégalaise D’Afrique, que nous chérissons tant».

Le collectif de poursuivre dans sa note : «Pour ces convictions fortes, notre mentor, le Mawdo Mamadou DIA en à payer le ‘Prix de la Liberté’, par un complot, ourdi des services secrets Français de Jacque Foccart et de ses relais locaux. Pendant12ans, Ile Président Mamadou DIA, a été injustement emprisonné avec, quatre de ses Ministres, pour avoir défendu la Souveraineté et les intérêts des populations Sénégalaises. Seul le parti PASTEF, sur tout l’échiquier politique, dès sa naissance, a porté le combat d’éclaircissements et de la prise de consciences des dessous et non-dits des événements de Décembre1962. Au regard, de l’intransigeance du PASTEF, sur les questions principielles : de Souveraineté, de démocratie, de bonne gouvernance, qui sont des similitudes du Président Dia ; nous considérons le Président Ousmane Sonko, comme, un des héritiers Politiques majeur, du Mawdo, Mamadou Dia», rappellent M. Sy et Cie.

A cet effet, le collectif des militants Diaiste Authentiques «votera la liste Pastef, et appelle tous les sympathisants, et amis du Mawdo Mamadou Dia, au Sénégal et de la Diaspora à voter et faire voter, la liste PASTEF, pour faire barrage aux partisans du statuquo-ante, responsables des carnages financiers, des carnages fonciers, de la pauvreté des Sénégalais, alors que notre pays était sur une bonne lancée, à l’aube de notre indépendance Aux vues, de ces éléments sus mentionnés l’élection législative du 17 Novembre2024, n’est pas seulement, une élection de type classique, pour donner une majorité confortable au Président Diomaye Diakhar Faye, afin de dérouler le Référentiel « Sénégal 2050: Agenda National de Transformation » adossé sur quatre (4) Axes stratégiques, pour un Sénégal Souverain, juste et prospère, mais aussi une élection de rupture systémique, de la mal gouvernance qui perdure depuis 1963».