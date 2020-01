Bon nombre de citoyens sénégalais étaient surpris, voire pétrifié, hier, suite à la sortie du journaliste Cheikh Yérim Seck dans une émission télé de la place. Evoquant la question du 3ème mandat et les éventuels dauphins végétant dans la mer «Macky», M.Seck a cité, contre toute attente, le nom de Cheikh Oumar Anne, Ministre de l’Enseignant Supérieur et de la Recherche. Comme pour salir la réputation du Président de la République Macky Sall et insulter, sur ces entrefaites, l’intelligence des sénégalais, il a eu le toupet de positionner à la 3ème position, histoire, peut-être, de le lessiver. Yérim Seck veut nous mettre des œillères devant l’ampleur des dégâts causés par la gestion bancale du maire de la Commune de Ndioum (Podor) au COUD et, précédemment, à l’APROSI. A Yérim, ce porteur du «bonnet d’Anne», nous lui disons de cesser ces sornettes et autres tripettes. Le peuple sénégalais ne sera jamais amnésique des nombreux torts qui portent la signature de cet homme. Il est bien au vent des quarante (40) millions de F CFA que vous aurait reçus des mains de notre bourreau Kaw (COA) pour mettre lancer le site «Yerimpost».

Nous y reviendrons avec de plus amples détails.