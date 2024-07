Cheikhou Oumar Sy sur l’émigration : «Sous le régime Diomaye ça risque d’exploser si…»

L’émigration clandestine : un vrai baromètre d’évaluation de nos politiques publiques envers la jeunesse

Sous le régime d’Abdoulaye Wade c’était un phénomène, sous le régime de Macky Sall c’était un drame, sous le régime le Bassirou Diomaye Faye ça risque d’exploser si des solutions idoines et drastiques ne sont pas mises en place tellement l’espoir suscité est énorme.

A moins de deux ans des JOJ2026 qui doivent être organisés au Sénégal, le phénomène des pirogues pour l’émigration reprend de l’ampleur. Pourtant un tel évènement, à l’image des Jeux Olympiques de Paris, doit susciter l’espoir auprès de la jeunesse parce qu’ils peuvent y trouver des opportunités d’emplois directs ou indirects.

Il y a peu ou pas de communication sur les JOJ2026 malgré une réelle volonté de l’AGEROUTE de réhabiliter et de construire des infrastructures sportives dans de nombreuses localités.

Lors de la prochaine DPG, le Premier Ministre Ousmane Sonko doit faire de cet événement l’épine dorsale de leur politique envers la jeunesse pour susciter de l’espoir et inviter les entreprises locales à bien préparer l’évènement qui sera retransmis partout dans le monde. Une occasion exceptionnelle de vendre la destination Sénégal après celle manquée avec la victoire de nos Lions lors de leur victoire en remportant la CAN.

L’expertise des organisateurs de la BAL doit être utilisée à fond et il faudra créer des relais d’information avec les ASC au niveau local pour que les JOJ de 2026 soit un réel succès.

Les audits et la reddition des comptes sont d’excellentes choses qui répondent à un besoin de transparence. Mais cette jeunesse attend des réponses concrètes, réelles et surtout de l’espoir de trouver un travail après des années de combats et de sacrifices, sinon ils ne partiront plus par centaines mais par milliers.

Yallah na niou Yallah aaral suñ jeunesse bi et qu’Il donne les moyens à ce jeune gouvernement afin qu’ils puissent faire face à leur plus grand challenge.

Cheikhou Oumar Sy