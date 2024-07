«Vendredi solidaire» : Mamoudou Wane distribue des plats aux populations des Parcelles

Mamoudou Wane est à fond dans le social. Ce vendredi, il a officiellement procéder au lancement des «Vendredi Solidaire des Parcelles». Une initiative communautaire visant à distribuer des repas préparés aux populations de l’Unité 13 des Parcelles Assainies de Dakar. Le responsable socialiste et ses équipes ont distribué de nombreux plats aux habitants de cette partie de Dakar.

Les populations de l’Unité 13 des Parcelles sont venues très nombreuses. Selon les organisateurs, il y avait même une rupture de plats parce que la demande était forte. Dans une parfaite organisation et dans un élan de solidarité et de partage, les équipes de M. Wane ont su gérer la situation. D’ailleurs, ils s’organisent pour qu’une telle situation n’arrive à l’avenir.

Ce geste est vivement salué par les populations de l’Unité 13 de cette commune. Elles n’ont pas tari d’éloges l’organisateur de cet événement. Et non pas manqué de prier pour lui. Mamoudou Wane et Cie sont décidés à faire perpétuer et à vulgariser dans les autres unités des Parcelles cette initiative.

Les imams, délégués de quartier, «Badienou gokh», «yayou daara» et sportifs étaient tous invités à l’unité 13 des Parcelles pour le lancement de l’activité de solidarité. «Notre mission est de renforcer les liens de solidarité et de contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire dans nos quartiers. Ensemble, faisons de chaque vendredi un jour de partage et de générosité», avait savoir M. Wane à Xibaaru.