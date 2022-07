Chérif Ben Amar : «Envisager une cohabitation de règlement de compte serait suicidaire»

Opposition, preparez-vous à gouverner !…Par Chérif Ben Amar Ndiaye

Les législatives du 31 juillet 2022 se passent dans une situation politique inédite au Sénégal. Macky Sall président sortant recherche une majorité parlementaire alors qu’il va quitter le pouvoir dans pratiquement 16 mois. Alors pourquoi cherche t-il à tout prix à gagner ces élections ? Pas à pas il pose des actes forts pour arriver à ses fins.

Aux dernières nouvelles il aurait même engagé une agence de lobbying américaine pour vendre à l’opinion internationale la possibilité de tenter une 3e candidature pour un 3e mandat. Cela après plusieurs autres faits explicites qui ne laissent plus de place au doute. Pour Macky les enjeux sont clairs. Les enjeux de ces élections législatives sont de lui permettre d’avoir le maximum de députés godillots pour pouvoir initier une réforme constitutionnelle de délimitation des mandats présidentiels.

L’obsession du 3e mandat est liée à des intérêts géostratégiques nationaux et internationaux ( Gaz et pétrole) Quasi impériaux.Également à des risques périlleux ( la succession par l’opposition radicale et la reddition des comptes et mécomptes de son magistère). Deux raisons impérieuses qui expliquent sa posture dictatoriale.

Macky ne reculera même pas devant Dieu pour vaincre. Mais obnubilé par le pouvoir, il oublie que seul le pouvoir divin est éternel. Le scénario non fictif mais réel du soulèvement des Sri lankais est venu fraîchement le rappeler.Toutefois il a l’avantage par rapport à l’opposition, de décliner même sournoisement ses intentions.

Les 7 opposants vont aux élections sans fixer le cap de leurs ambitions. AAR Sénégal a le mérite de poser publiquement son contrat de législature. Il ouvre la voie aux autres qui suivront probablement durant la campagne officielle. Mais la seule question qui vaille, celle que se pose tout un peuple prêt à se débarrasser de Macky: That’s the question : Que faire? Qu’allez-vous faire si vous obtenez la majorité ?

D’abord transformer l’enjeu de ces législatives en référendum : Pour ou Contre le 3e mandat de Macky. Ensuite travailler à un contrat de gouvernement pour la période de transition démocratique de 16 mois de cohabitation avec Macky. Des experts se sont prononcés sur la « faisabilité »d’une cohabitation à la sénégalaise. Le débat n’est pas là. Il faudrait apporter des assurances que l’opposition est en capacité programmatique et organisationnelle de redresser le pays et de préparer des élections présidentielles transparentes,régulières et démocratiques.

Enfin apporter des clarifications rassurantes pour une cohabitation de paix et de concorde nationale. Envisager une cohabitation de règlement de comptes ou de vengeance politique,serait suicidaire. Deux béliers prêts à en découdre en croisant les fers de nos institutions, face à face, serait néfaste.

Si l’opposition veut gagner ces élections législatives, il est temps d’éclairer l’opinion publique et les électeurs épris de paix et de démocratie. C’est la grande majorité silencieuse de nos concitoyens.

Chérif Ben Amar Ndiaye

Sénégal Premier