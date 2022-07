Ahmed Tidiane Mbaye : « Benno doit confirmer son choix de 2019 sur Macky Sall »

Chers camarades de l’Alliance pour la République (Apr) et de Benno

Bokk Yakaar !

Aujourd’hui nous marchons vers des élections législatives particulières et décisives. En ma qualité de membre fondateur de l’Alliance pour la République à Memphis (Usa), il m’est devenu nécessaire de donner une géopolitique précise et capillaire de l’architecture de la prochaine législature de juillet 2022. L’opposition n’aura indubitablement pas la majorité confortable dont elle rêve pour imposer une cohabitation qui n’aurait d’ailleurs aucun sens dans un

pays où le Président de la République détient exclusivement la politique de la Nation. Mais la majorité présidentielle risque bien de faire les effets des querelles de borne fontaine qui altèrent sa force et flétrissent son unité. Au sein de notre coalition Benno Bokk Yakaar, il y a un impératif d’unité si la majorité présidentielle veut gagner avec une écrasante majorité ; impératif qui semble possible si on met l’accent sur des femmes et des jeunes dynamiques qui ont des dispositions, des valeurs et des compétences. Cependant, pour limiter les dégâts face à une opposition manipulatrice avec des impertinences sans gêne, l’unité demeure une obligation. Un seul objectif demeure : la victoire au soir du 31 juillet, s’il plait à Dieu. Ce sera la victoire de l’unité.

Pour espérer une large victoire avec une majorité confortable à L’ Assemblée nationale lors des prochaines élections législatives du 31 juillet 2022, il est nécessaire de bien communiquer et de rappeler aux sénégalais que le président Macky Sall a toujours répondu à la demande sociale. Et il doit également sa réélection à ses réalisations d’infrastructures socio-économiques en faveur du peuple sénégalais. Toutefois, je soutiens que le Benno créé en 2012 constitue au Sénégal la coalition qui a la plus longue durée de vie ayant toujours gagné les élections auxquelles elle a participé et qu’à ce titre, elle doit continuer d’exister puisque n’étant pas prête à mourir, autrement dit à

disparaître. Ainsi pour être encore plus efficace, elle doit être mieux sécurisée dans l’unité et la solidarité, pour être pérenne et rester alors imperturbable.

Chers camarades, permettez-moi de vous rappeler ici qu’il ne faut jamais négliger l’antipathie que les citoyens sénégalais ont de l’arrogance. Evitez d’être arrogants dans l’exercice des missions institutionnelles qui vous sont confiées et dans les répliques politiques. « La politique, c’est l’élégance dans l’adversité. » dixit Mimi Touré,

tête de liste nationale Benno Bokk Yakaar. A l’arrogance béotienne, il faut substituer la méthode « Macky » qui

est la descente stratégique sur le terrain et d’être plus proche de la population.

J’incite mes camarades de la mouvance présidentielle à taire leurs querelles internes et de procéder au dialogue basé sur l’unité. Car, seuls le dialogue et l’unité pourront ainsi nous permettre de sortir indemnes lors des prochaines élections législatives qui aiguisent les appétits politiques de nombreux sénégalais.

Aujourd’hui l’adversaire principal de Benno Bokk Yakaar n’est pas dans les partis de l’opposition, il se trouve dans l’Apr et dans Benno. Il doit être identifié et neutralisé pour éviter la division, les règlements de comptes en public, les insultes, les tendances et tout ce qui concerne les intérêts crypto-personnels. Il faut penser à la victoire lors des élections législatives du 31 juillet 2022 et non aux joutes qui viennent après. Ces élections législatives, nous donnent l’occasion de confirmer le choix fait sur le président Macky Sall en 2019. Quelle que soit la position des uns et des autres, nous nous organiserons pour faire échec à toute tentative, individuelle comme collective, n’ayant rien à voir avec l’objectif commun qui est de gagner les élections législatives au soir du 31 juillet 2022.

Maintenant d’ici 2024, il y a une dynamique qui est en place, laissons cette dynamique continuer et surtout préoccupons nous de ce que demain pourrait porter et apporter comme espoir grandissant pour le Sénégal. Mutualisons nos efforts et travaillons sereinement aux côtés de la camarade Aminata Mimi Toure, tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar pour donner une majorité confortable au Président Macky Sall. Ce qui lui permettra de dérouler son agenda pour l’émergence du Sénégal. BENNO DEM JELI NDAM LI

Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye

Cadre de Banque Spécialiste en Ressources Humaines

Manager au National Civil Rights Museum (Etats-Unis)

Membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR) –

Memphis (Etats-Unis)

Premier Coordonnateur de l’APR – Memphis, Tennessee (Etats-Unis)